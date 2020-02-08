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Ankara-büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı"
6 saat önce
Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı" (2) Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
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