Ankara-büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara-büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı' - Son Dakika

Ankara-büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı"

6 saat önce

Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı" (2)

Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı" (2)

Ankara-büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı

Doğu Ekspresi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:38 Kaynak: DHA
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