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Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı"
6 saat önce
ANKARA Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı" (3- Sivas Divriği Ulu Cami) Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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