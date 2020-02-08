Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı' - Son Dakika

Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı"

6 saat önce

ANKARA Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı" (3- Sivas Divriği Ulu Cami)

ANKARA Büyükelçilerin katıldığı 'Turistik Doğu Ekspresi' Ankara'dan yola çıktı" (3- Sivas Divriği Ulu Cami)

Ankara büyükelçilerin katıldığı 'turistik doğu ekspresi' ankara'dan yola çıktı

Doğu Ekspresi, Divriği, Ankara, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:43 Kaynak: DHA
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