Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA