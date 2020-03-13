Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak - Son Dakika
Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Son Dakika Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı