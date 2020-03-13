Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
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