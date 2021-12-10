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BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR

10.12.2021 12:22
BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda mülkiyetinde olan taşınmazları canlı yayında ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda mülkiyetinde olan taşınmazları canlı yayında ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokoller kapsamında Bilkent Şehir Hastaneleri bağlantı yollarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karşılık mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait olup satış yetkisi Büyükşehir Belediyesine verilen 9 taşınmaz ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 21 taşınmazdan oluşan toplam 30 taşınmazın satışı için ihale düzenlenecek.

TOPLAM 270 BİN METREKARELİK ARSA SATIŞI

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından 22 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak ihaleler ile konut, ticari, küçük sanayi, sosyal, kültürel ve tesis alanlarından oluşan toplam 270 bin 446 metrekarelik arsa satışa sunulacak.

Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan toplam 30 taşınmazın kapalı zarf usulü ile gerçekleştirileceği ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Toplam muhammen bedeli 610 milyon 933 bin 882 TL olan ihale Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No: 5 B-Blok 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14. 00'te yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR
BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR
BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR
BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR
BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Maliye, Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BÜYÜKŞEHİR 30 TAŞINMAZINI İHALEYLE SATIŞA ÇIKARIYOR - Son Dakika


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