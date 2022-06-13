Ankara Büyükşehir: 4 Haziran'dan Bu Yana 35 Binden Fazla Mazgal Temizleme İşlemi Uygulandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 4 Haziran 2022'den bu yana 35 binden fazla kayıtlı mazgal temizleme işlemi uygulandığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde etkili olan şiddetli yağıştan dolayı yaşanan sel olaylarının önüne geçebilmek için 4 Haziran tarihinden bu yana mazgal temizliği işlemi yapıldığını bildirdi. ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan tablolu açıklama şöyle:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 4 Haziran 2022'den bu yana 35 binden fazla kayıtlı mazgal temizliği işlemi uygulamıştır. 51.8 kg'a çıkan ve "mor poligon" oluşması sonucu sel felaketine neden olan yağışlar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin tamamı ile tek tek ilgilenilmektedir."

ABB'nin sosyal medya paylaşımında yer verilen tabloda; 35 bin 23 mazgal, 2 bin 960 baca ve 23 bin 880 metre hattın temizlendiği belirtildi.