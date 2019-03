Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Tügiad'ı Ziyaret Etti

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki Türkiye Genç İş Adamları Derneği 'ni (TÜGİAD) ziyaret ederek yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.TÜGİAD, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi ağırladı. Mehmet Özhaseki, TÜGİAD dernek binasında yapılan kahvaltı buluşmasında, yerel seçimler hakkında projelerini açıkladı ve Mansur Yavaş 'ın projelerini öğrenmek istediğini vurguladı.Cumhur İttifakının Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, şehirlerde yaşayan insanların yaşadıkları şehirlerden keyif alması gerektiğini vurgulayarak, "Konuşmama şehircilikle ilgili düşüncelerimi arz ederek başlamak istiyorum. Şehirlerin tarihi, devletlerden de eskidir. Şehirlerde medeniyetler kurulur, insan ilişkileri, demokrasiler kurulur. Biz şehirleri kuruyoruz ama şehirler daha sonra bizlerin yaşamını etkiliyor. Şehirleri yalnızca taştan, topraktan ibaret görmek doğru değildir. Şehirlerin de canı var. Onlar da çağa ayak uydurmak istiyor. Bir şehrin geleceği orada bulunan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Yerel yöneticiler, şehirleri için risk alıp, hedeflerine doğru koşuyorsa o şehrin geleceği aydınlık aksi halde şehirler iç karartıcı olmaya başlıyor. Buna şahidiz. Geçmişte Anadolu'da başkentlik yapmış bazı şehirler şuan Ankara'nın bir beldesi kadar rağbet görmüyor. Şehirler için değişimleri takip etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Özhaseki, daha önce yaptığı belediye başkanlığından anekdotlar anlatarak Kayseri 'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi 'ni nasıl inşa ettiklerinin hikayesini anlattı. Özhaseki, "Geçmişe bakılırsa 21 yıldan fazla Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Allah benim kaderimi belediyecilikten yana yazmış. Bundan asla şikayetçi değilim. Belediyeciliğimin ilk yılında karşılaştığım manzara çok kötüydü. Bir gecede yapılan gecekondular, arasından akan dereler, bu derelerde boğulan çocuklar vardı. Sadece kocaman şehirde 6 tane park vardı, onlar da mafyaya aitti. Benden ilk randevu isteyen haciz memurlarıydı. Böyle bir ortamda, ilk yıllarım alt yapıyla geçti. O yıllarda 100 bine yakın ev yıktım. Davullarla zurnalarla yaşanabilir yerler inşa ettim. Kimse dama çıkıp kafama kiremit atmadı çok şükür. Çok şükür bu hizmetleri yaparken belediyeyi borçlandırmadığım gibi kasasını da doldurmasını bildim. Ekibimle birlikte; akademisyenler ve ilgili taraflarla çalışmalar yaptım. Bu şehir turizmden nasıl istifade eder diye düşündük. Turizm denince herkeste farklı bir algı vardı. Herkes, biz Selçuklu şehriyiz; kümbetlerimiz, camilerimiz, eserlerimiz var, bunları turizme kazandıralım. Tamam ama yetmiyor işte. Birisi kayak merkezi yapmalıyız dediğinde 2000 yıllarının başıydı. Kayseri Erciyes'te kayak merkezini kurarken, yurt dışına gidip kayak merkezlerini gezdim, gördüm. Erciyes Dağı'na kayak merkezini inşa etmek istediğimde herkes muhalefet oldu. Ben de onları aldım yurtdışındaki kayak merkezlerini gezdirdim. İşin kazancını duyunca hiç kimse kayak merkezine itiraz etmedi. Bizim memlekette maddiyat her şeyin önünde geliyor niyeyse" şeklinde konuştu.Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın projelerini merak ettiğini belirten Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara için görevi bana tebliğ ettiğinde, baş üstüne diyerek kabul ettim. Çünkü bir faninin dünyada rastlayabileceği en önemli makam Ankara'ya, başkente hizmet makamıdır. Biz de 30 kişilik bir grupla çalışmalar yaptık. Ankara'mızda neler yapabiliriz, diye düşündük. Bu sorunun cevabını adaylığımız açıklanmadan evvel aramaya başladık. Ankara için; ulaşım, çevre sorunları, kültür sanat, spor, ticaret, kadınlar için neler yapacağımız hepsi ayrı ayrı başlık. Ulaşımdaki ilk projemiz; Kızılay 'dan havaalanına kadar kesintisiz metro hattı yapacağız. Nerelerde Millet Bahçeleri kuracağımızı yazdık. Bunları yaparken de toprak sahibi olan kişileri bizzat arayıp protokol teklif ettim. Ondan sonra projeler kitabına yazdım. 19 Mayıs Stadı'nın yerine UEFA standartlarında bir spor kompleksi yapacağız. Ankara'mız için neler yapacağımız hususunda ince ince çalıştık. Biz dersimize iyi çalıştık. Bizim en büyük özelliğimiz yerli ve milli olmamız. Ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Rakipler çıkıyor. Önce CHP 'nin adayı vardı. Şimdi Vatan Partisi'nin adayı ve DSP'nin adayı çıktı. Ama doğru dürüst bir proje açıklayan yok. CHP'nin adayı 2 dönemdir aday ve hala bir tane proje açıkladığını duymadım. Ankara'da, başkentte proje konuşamıyoruz. Rakiplerimizin ulaşımda, yeşil alan konusunda ne düşündüğünü, kadınlar için projelerinin ne olduğunu bilmek istiyorum. CHP'nin tek projesi su paralarının düşürülmesiymiş. Su parası, ekmek parası ve otobüs parası bir tarifedir. Bu mecliste kabul edilir. Mustafa Tuna 'yla su sorununu konuştuk ve faturalarda yüzde 30'luk bir indirim yaptık. O zaman rakibimizin tüm projeleri bitti. O zaman soruyorum, niye adaysın sen kardeşim. Bir de 'Yavaş Yavaş' diye bir slogan bulmuşsunuz. Ne yavaşı. Biz Ankara için uçak hızında çalışmalıyız. Ankara için kaybedecek zamanımız yok" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım , 15 Temmuz darbe girişiminin Haçlı seferi olduğunu vurguladı. Yıldırım, "Önümüzde bir seçim var ve bu münasebetle sizlerle bir araya geldik. Önümüzdeki seçim yerel seçim mi, beka seçimimi tartışmaları devam ediyor. Bu seçim bizim için beka seçimidir. Çünkü bizim 3 tarafımız deniz 4 tarafımız düşman. 15 Temmuz darbe girişimi; Haçlı seferidir, Vatikan oyunudur. Bu girişim püskürtüldü ama bitti mi, bitmedi. Bizim ordumuzun büyük bir bölümü gitti. Ordumuzu düşmandan temizledikten sonra daha da güçlendi ama dış devletlerin Türkiye'ye olan planları bitmiş değildir. Şu an bir şeyi bekliyorlar, o da Cumhur İttifakı'nın tökezlemesi. Allah göstermesin 15 Temmuz gecesi Haçlılar başarı gösterseydi; şu an burada ne böyle bir toplantı olurdu ne de malımız mülkümüz olurdu. Eğer devlet güçlüyse ticaretimiz, sanayimiz güçlü olur. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bugüne kadar ülke güvenliği için elinden geleni yapmıştır. Ülkücülerin tek adayı var; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Çankaya 'daki adayı da Amber Türkmen 'dir" ifadelerini kullandı.27. Dönem Ankara Milletvekili Barış Aydın , TÜGİAD'lılardan destek beklediğini belirterek, "17 yıllık bir TÜGİAD'lı olarak ülkemize çok büyük katkısı olan TÜGİAD'ın, Ankara'da Mehmet Özhaseki'yi, Çankaya'da Amber Hanımı destekleyeceğinden eminim." dediCumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Çankaya'ya kadın eli değmeli" diyerek, "Bu kahvaltı toplantısında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Çankaya'mızın kadın dostu bir kent olması için, güvenli bir semt olabilmesi için, sizlerle birlikte yol arkadaşı olmaya hazırım. Çankaya'nın yokuşunu çok emin adımlarla yürüyoruz. Çankaya'yı kültür sanatın başkenti yapmak istiyoruz. Lütfen çalışmalarımızı inceleyip, eksik gördüğünüz yerleri bizlere iletiniz" açıklamasında bulundu.TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım , Mehmet Özhaseki'nin teşriflerinden ötürü duyduğu mutluluğu, "TÜGİAD ailesi olarak, kıymetli başkanımızı burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" şeklinde dile getirdi.TÜGİAD Genel Merkezi'nde yapılan kahvaltı toplantısına; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ , 27. Dönem Ankara Milletvekili Barış Aydın, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ve çok sayıda TÜGİAD derneği üyesi katıldı. - ANKARA