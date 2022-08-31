Mansur Yavaş: Zafer Coşkumuzu Cumhuriyetin Kalbinde On Binlerle Paylaştık - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Zafer Coşkumuzu Cumhuriyetin Kalbinde On Binlerle Paylaştık

31.08.2022 11:27

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Parkı’nda düzenlenen Athena konserinin görüntülerini “Zafer coşkumuzu Cumhuriyetin kalbinde on binlerle paylaştık” notuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Parkı'nda düzenlenen Athena konserinin görüntülerini "Zafer coşkumuzu Cumhuriyetin kalbinde on binlerle paylaştık" notuyla paylaştı.

ABB'nin 30 Ağustos kutlamaları kapsamında; ünlü müzik grubu Athena, Gençlik Parkı'nda konser verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, konser sırasında yaptığı konuşmada "Ankara'mız milli mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir Başkentin Belediye Başkanı olarak dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Yavaş, konser görüntülerini, "Zafer coşkumuzu Cumhuriyetin kalbinde on binlerle paylaştık" notuyla Twitter hesabından yayınladı.

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Kaynak: ANKA

Gençlik Parkı, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Zafer Coşkumuzu Cumhuriyetin Kalbinde On Binlerle Paylaştık - Son Dakika

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