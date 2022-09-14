AK Parti'den Şirindere Vadisi'nin imara açılması teklifine tepki

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Şirindere Vadisi ile ilgili belediye meclisine sunulan teklifi, yeşil dokuyu zedeleyeceğini düşündükleri için reddettiklerini söyledi.

Köse, Şirindere Vadisi'nde yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında dün, Çankaya Karakusunlar Mahallesi Şirindere bölgesinin imara açılmasına ilişkin teklifin görüşüldüğünü söyledi.

Teklifin, Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildiğini kaydeden Köse, 173 bin metrekarelik bir alana sahip bölgenin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından imara ve ranta açılmak istendiğini ifade etti.

Murat Köse, "Hep betonlaşmadan, imardan şikayet ederken, yetki kendilerine geçtiğinde böyle özel bir vadiyi imara açmaya çalıştılar. Kendileri göreve geldiğinde rant peşinde koştular. Belediyenin şirketi eliyle, bu yeşil vadiye, Şirindere'ye binlerce konut yapmak istediler." dedi.

Bölgenin, beton bloklar ve asfalt yollarla kaplanmaya çalışıldığını belirten Köse, "Buradan ODTÜ'nün öğretim görevlilerine, öğrencilerine ve bu çevredeki tüm yeşil hassasiyeti olanlara seslenmek istiyorum, bundan haberiniz var mı? Neden sesiniz çıkmıyor? CHP'nin önerisi ile meclis gündemine gelen bu yeşil katliama, yeşile duyarlı çevrelerin haberi olsa eminim onlar da buraya gelirlerdi." diye konuştu.

Köse, bölgedeki ağaçların ve ekosistemin önemine değinerek, "Sayın Mansur Yavaş'ın, Şirindere Vadisi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine sunduğu teklifi, yeşil dokuyu zedeleyeceğini düşündüğümüz için reddettik." bilgisini verdi.

Belediye Meclis toplantısında dün görüşülen teklife, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin ise "evet" dediğini belirten Murat Köse, "Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Yeşil dokunun bozulmasına, buranın ranta açılmasına siz neden engel olmadınız? CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri belki de konunun ayrıntısından habersiz. CHP'den seçilen Mansur Yavaş ne İYİ Parti ile ne CHP ile aslında bu konuları paylaşmıyor." görüşünü dile getirdi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, teklifin tekrar belediye meclisine gelmesi halinde, yine "ret" oyu vereceklerini aktardı.

Bölgenin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi teklifinde bulunan Köse, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek destek alınabileceğini söyledi.

Açıklamalarının ardından Köse, AK Parti'li meclis üyeleri ve basın mensuplarıyla bölgeyi gezdi.