Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Sincan'da Partililerle Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Sincan'da Partililerle Buluştu

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Sincan Kadın Kollarının vefa programına katılarak projelerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki Sincan'da Partililerle Buluştu, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Sincan Kadın Kollarının vefa programına katılarak projelerini paylaştı.

Programa AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Aysel Koçak Akgül, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan katıldı. Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak seçimi kazanması halinde Ankara için hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi. Özhaseki, "Yaptığımız bütün projeler, dünyanın tüm şehirleri takip edilerek, geldiğimiz çağda en son trendin ne olduğunu ortaya koyduğumuz projelerdir. Mesela kültür yolu projesi hazırladık, bu yol üzerinde 411 tane tescilli eser var. Çocuk köyü projesi hazırladık. Çocuğu hayata hazırlayacak ne kadar alan varsa orada göreceksiniz. Arkadaşlık kuracağı, bilim merkezinde deneyler yapacağı ortamlar hazırladık. Gençlerimiz için uyanık kütüphaneler projesi hazırladık. 13 yerde millet bahçeleri hazırladık" diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, kadınların partiye katkısının büyük olduğuna vurgu yaparak, "Bu dava buralara gelmişse bunda siz hanımların çok büyük katkısı var. Evinizi, eşinizi, çocuklarınızı ihmal edip gece gündüz demeden çalışıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Bundan sonra da aynı fedakarlık, aynı samimiyetle bu dava uğruna çalışacağınızdan eminim" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki, Sincan, Ankara, Politika
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