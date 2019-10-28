Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ilçe ziyaretlerine Beypazarı'ndan başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk etapta 17 ilçeyi ziyaret ederek, muhtarlarla ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların çözümü için toplantılar yapacak.

Başkan Yavaş, ilk ziyaretine Beypazarı'ndan başladı.

Sırasıyla Nallıhan, Ayaş, Güdül ve diğer ilçelerinin hepsine giderek muhtarlarla bir araya geleceğini belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

"Yıllardır Ankara'da Ankaralı bir belediye başkanı olmaması nedeniyle beklenti yüksekti. İyi ki hemşehrimizi seçmişiz dedirtmek istiyoruz. Sizin içinizden çıkan insanlarız. Dolayısıyla 17 dış ilçeyi ziyaret edip yerinde dertlerini dinleyip, buradaki amirlerimizle, daire başkanlarımızla sizleri buluşturacağız. İki üç yıl içinde 17 ilçede hiçbir şekilde su, kanal, yol, kaldırım ve diğer eksikliklerin kalmasını istemiyorum. Bunun için hedef koyduk. Musluğundan su akmadık köy kalmayacak. Suyu akmayanlar varsa bize tekrar yazdırsın. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Yine Ankara'nın tümünde kanalizasyonu açıktan akan köy kalmayacak."

Başkan Yavaş'tan köyüne ev yaptırmak isteyenlere müjde

Çocuklar için oyun grupları ihtiyaçlarının hepsini karşılayabileceklerini de anlatan Başkan Yavaş, "Çocuk oyun grupları hazır hemen gönderebiliriz" dedi.

Sözleşmeli üreticilik dönemine geçiş

"Bundan sonra ithal ağaç Ankara'ya girmeyecek" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dışarıdan bitki alımına son vereceklerini ifade etti.

Hava durumu itibariyle Düzce'den bir miktar bitki alabileceklerini vurgulayan Başkan Yavaş, "Genelde sizlerden ağaç ve bitki alınacak. Refüjlere ve birçok noktaya dikilecek çiçekleri de sizlere kurs verdirip, sizden alacağız. Kırsal kalkınma daire başkanımız ile sözleşmeli üreticilik konusunda toplantı yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu bitkileri yetiştirenlere yol göstereceğiz. Çimi kaldırıp yeşil alanlara, refüjlere daha uzun ömürlü olan lavanta ekmeyi düşünüyoruz. Bunları da sizlerden satın alacağız. 17 ilçeye duyuracağız" dedi.

Halk Ekmek büfelerinin halk market olacağını belirten Başkan Yavaş sözleşmeli üreticilik yaptırarak, buğday ekmek isteyenlerden buğdayını satın alacaklarını da söyledi.