Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir düğün davetiyesine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Düğün sonrasında yürüyüşe çıkan Yavaş, bir grup gencin kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini fark etti.
Gençlerin yanından geçerken çekindiklerini fark eden Mansur Yavaş, "Benimle fotoğraf çektirir misiniz?" diyerek gençlerle fotoğraf çekildi. O anlar kameraya yansırken gençlerin "çok seviyoruz sizi" demesi dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlardan kareler
Son Dakika › Yaşam › Mansur Yavaş'ın genç kızları mutlu eden hareket: Benimle fotoğraf çektirir misiniz? - Son Dakika