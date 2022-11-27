Mansur Yavaş'ın genç kızları mutlu eden hareket: Benimle fotoğraf çektirir misiniz? - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın genç kızları mutlu eden hareket: Benimle fotoğraf çektirir misiniz?

27.11.2022 20:24

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ama söylemekten çekinen gençlerin yanına giderek samimi bir şekilde, "Benimle fotoğraf çektirir misiniz?" diye sordu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir düğün davetiyesine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Düğün sonrasında yürüyüşe çıkan Yavaş, bir grup gencin kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini fark etti.

"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİR MİSİNİZ?"

Gençlerin yanından geçerken çekindiklerini fark eden Mansur Yavaş, "Benimle fotoğraf çektirir misiniz?" diyerek gençlerle fotoğraf çekildi. O anlar kameraya yansırken gençlerin "çok seviyoruz sizi" demesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlardan kareler

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