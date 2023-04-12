Yavaş'ın ardından İmamoğlu'ndan da maaş kararı! Seçim süreci ve sonrası belediyeden ödeme almayacak - Son Dakika
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Yavaş'ın ardından İmamoğlu'ndan da maaş kararı! Seçim süreci ve sonrası belediyeden ödeme almayacak

12.04.2023 12:31

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, seçim propagandası gezileri sebebiyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağı duyurulmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da hamle geldi. Yapılan açıklamada, "İmamoğlu seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurmuş ve "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.

İMAMOĞLU'NUN NE YAPACAĞI MERAK EDİLMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından gözler Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, merak edilen soruya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"SEÇİM SÜRECİNDE VE SONRASINDA MAAŞ ALMAYACAK"

Ongun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."

Yavaş'ın ardından İmamoğlu da seçim sürecinde ve sonrasında belediyeden maaş almayacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Murat Ongun, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yavaş'ın ardından İmamoğlu'ndan da maaş kararı! Seçim süreci ve sonrası belediyeden ödeme almayacak - Son Dakika
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