Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldığı son kararı duyurmuş ve "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için Pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" demişti.
Bu gelişmelerin ardından gözler Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, merak edilen soruya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Ongun'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."
Son Dakika › Güncel › Yavaş'ın ardından İmamoğlu'ndan da maaş kararı! Seçim süreci ve sonrası belediyeden ödeme almayacak - Son Dakika