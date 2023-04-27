Mansur Yavaş: "Türkiye ve Türk Milleti ile Sorunu Olan Bir Oluşumun Hakkımda Açtığı Dava Omzumdaki Şeref Madalyasıdır" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Türkiye ve Türk Milleti ile Sorunu Olan Bir Oluşumun Hakkımda Açtığı Dava Omzumdaki Şeref Madalyasıdır"

27.04.2023 19:10

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HÜDA-PAR’ın Sinop mitingindeki konuşması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin “Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir” dedi.

HÜDA-PAR, 19 Nisan'daki Sinop mitinginde yaptığı "Terörist teröristtir; bunun PKK'lısı, Hüda Par'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız hepsinin de kökünü kazırız" sözlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

YAPICIOĞLU ADINA PARTİ AVUKATLARINCA VERİLDİ

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

YAVAŞ: DAVA OMZUMDAKİ ŞEREF MADALYASIDIR

Mansur Yavaş, HÜDA-PAR'ın hakkında duyurusunda bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yavaş'ın Twitter paylaşımı şöyle: "Türkiye ve Türk Milleti ile sorunu olan bir oluşumun hakkımda açtığı dava omzumdaki şeref madalyasıdır. 15 Mayıs'ta bu şeref madalyasıyla iktidara geleceğiz. Milletimizin değerleriyle kavga eden kim olursa olsun mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Türkiye ve Türk Milleti ile Sorunu Olan Bir Oluşumun Hakkımda Açtığı Dava Omzumdaki Şeref Madalyasıdır' - Son Dakika


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