Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yavaş mesajında, milletin, vatanı işgal edenlere karşı nihai sözü söylediği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

30 Ağustos zaferinin, yüce milletin en zor zamanlarda bile önündeki engelleri aşarak bağımsızlığa olan sevdasına koşmasının timsali olduğunu ifade eden Yavaş, "Zafere giden yolda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki milletimiz, yokluklar içerisinde tarihe altın harflerle yazılan bir hürriyet mücadelesi vermiş ve topraklarımız düşman ordularının işgalinden kurtarılmıştır." ifadesini kullandı.

Yavaş, mesajında bağımsızlık ateşinin Atatürk'ün öncülüğünde yakılıp, başarıya ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize düşen görev tarih sahnesinde iz bırakan milletimizin mirasını layıkıyla anmak ve kadim milletimizin zor zamanlarında elde ettiği zaferlerin neticesi olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek muhafaza etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, hürriyet ateşini yakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin vermiş oldukları mücadeleyi şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."