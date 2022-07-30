Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ANKAPARK ile ilgili önceliklerini anlattı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK ile ilgili önceliklerinin alanı güvenli hale getirip ot ve peyzaj temizliği yapmak olduğunu belirterek, "Amacımız buranın yok olmasını engellemek ve bir an önce halka ücretsiz olarak açmaktır." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKAPARK'ta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

ANKAPARK'a ilişkin yargı süreciyle ilgili bilgi veren Yavaş, 18 Temmuz'da parkın yargı kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiğini hatırlattı. ANKAPARK alanında tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Yavaş, parkın çürümesine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

ANKAPARK'ı teslim aldıkları tarihten itibaren bütün görüntülerin kaydını alarak kapıları mühürlediklerini ifade eden Yavaş, "Yani bir başkasının gelip hırsızlık yapmasını engellemek için kapılı alanlar mühürlendi. Ne kadar hasar var diye tekrar mahkemeye tespit davası açtık. Gelsin mahkeme burada bir hasar tespiti yapsın ki yarın öbür gün açılacak tazminat davasında 'azdı', 'çoktu', 'teslim alındıktan sonra tahrip edildi' gibi iddiaların önüne geçelim." diye konuştu.

ANFA güvenliğin son 1,5 yılda alanının dışında müdahale ettiği 87 hırsızlık vakasının tespit edildiğini aktaran Yavaş, "Bunlardan teşebbüs aşamasında kalmayan 20 hırsızlık olayını ANFA güvenlik dışarıda yakaladı, tutanakla emniyet bunların hepsini tespit etti. 67'si kabloları bırakıp kaçmışlardır. Bunlar da fotoğrafları çekilmek suretiyle mahkeme dosyasına girmiştir." açıklamasında bulundu.

ANKAPARK'ın geleceğiyle ilgili planlarını açıklayan Yavaş, "(Bu kötü yatırım batsın), diyecek halimiz yok. Ne yapıp edip bunu Ankara halkının lehine bir şekilde paraya çevirme yoluna bakacağız." dedi.

Yavaş, bir taraftan durum tespiti yaparken diğer taraftan meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere parkı nasıl değerlendirebileceklerine ilişkin yazı yazdıklarını söyledi.

İnternet üzerinden Ankaralıların parkla ilgili fikirlerini aldıklarını belirten Yavaş, "ANKAPARK'ın geleceğine Ankaralılarla birlikte karar veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yavaş, ANKAPARK için Ankaralıların doldurduğu talep formunda yeşil alan yapılmasını ve Hayvanat Bahçesi isteyenlerin çoğunlukta olduğunu dile getirdi.

Hayvanat Bahçesi alanının ANKAPARK'ın yan tarafında kaldığına işaret eden Yavaş, "Orayı birinci etap şeklinde sadece park olarak açıyoruz. Dijital hayvanat bahçesi yapmayı planlıyoruz. Bunu da Ankaralılarla paylaşıyoruz, gözleriyle gördükten sonra ikna olacaklarını düşünüyorum. Evcil hayvanlar parkı ve daha sonra diğer vahşi hayvanlarla ilgili dijitalini yapmayı planlıyoruz." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavaş, ANKAPARK'ın kurulduğu alanın temeliyle ilgili sorun olduğu yorumlarının hatırlatılması üzerine bölgenin Ankara'nın taşkın sahası olduğuna işaret etti. Alanın 3 derenin birleştiği yerde bulunduğunu söyleyen Yavaş, bu nedenle oyuncakların temellerinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti. Yavaş, zemin oynamaları nedeniyle oyuncakların kilitlenebildiğini kaydetti.

"Sadece ot temizliği bir iki ay sürer"

ANKAPARK'taki çalışmaların ne kadar sürede tamamlanacağı sorusu üzerine Yavaş, şunları kaydetti:

"İlk yapacağımız şey öncelikle ot ve peyzaj temizliğini yapıp insanların spor yapacağı, bisiklete bineceği bir alan haline getirmek. Güvenli hale getirdikten sonra bu çok kolay. Güvenden kastımız şu, elektrik aboneliği yok, su aboneliği yok, bunları yaptığımızda ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. O nedenle süre veremiyoruz. Güvenlik tedbirlerini alıp ailelerin piknik yapabileceği, gezebileceği bir alana en kısa zamanda dönüştüreceğiz. Sadece ot temizliği bile bir iki ay sürer."

Bir soru üzerine ANKAPARK'ın Ankara halkının malı olduğunu, zarar görmesini asla istemediklerini söyledi. Yavaş, "Hiçbir yönetici de buranın zarar görmesini istemez. Bizim önceliğimiz vatandaşın parasını hayali yatırımlara yatırmak değil. Amacımız buranın yok olmasını engellemek ve bir an önce halka ücretsiz olarak açmaktır." şeklinde konuştu.

Yavaş, bir başka soru üzerine belediyelerin öncelikli görevleri olduğunu belirterek, "Belediye toplu ulaşım, temiz su ve halkın sağlığı konusunda gerekeni yapmalıdır. Daha sonra yeşil rekreasyon alanlarını artırmalıdır. Bu konuda iddialıyım, 5 yıl süre içerisinde 25 milyon metrekare alan açılmış olacak. Buna yandaki Hayvanat Bahçesi'nin olduğu alan dahil." dedi.