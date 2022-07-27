Mansur Yavaş: "Ankara'da Şeffaflığa Yeni Bir Boyut Kazandırıyor, Dünyada İlk ve Tek Harita Tabanlı Açık Veri Paylaşımını Başlatıyoruz" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Ankara'da Şeffaflığa Yeni Bir Boyut Kazandırıyor, Dünyada İlk ve Tek Harita Tabanlı Açık Veri Paylaşımını Başlatıyoruz"

27.07.2022 22:12

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara’yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara'yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatacaklarını açıkladı. Yavaş, sosyal medya hesabından Ankaralılara çağrı yaparak şu mesajı paylaştı:

"Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara'yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00."

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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Ankara'da Şeffaflığa Yeni Bir Boyut Kazandırıyor, Dünyada İlk ve Tek Harita Tabanlı Açık Veri Paylaşımını Başlatıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Ankara'da Şeffaflığa Yeni Bir Boyut Kazandırıyor, Dünyada İlk ve Tek Harita Tabanlı Açık Veri Paylaşımını Başlatıyoruz" - Son Dakika
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