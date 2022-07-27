"Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara'yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , "Ankara'da şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor, dünyada ilk ve tek harita tabanlı açık veri paylaşımını başlatıyoruz. Şeffaf Ankara'yı hayata geçirirken veri bilimcilerimizi de tanıtım günümüzde aramızda görmek istiyoruz. Hazır olun. 28 Temmuz Perşembe 11.00" dedi.

Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş: 'Ankara'da Şeffaflığa Yeni Bir Boyut Kazandırıyor, Dünyada İlk ve Tek Harita Tabanlı Açık Veri Paylaşımını Başlatıyoruz' - Son Dakika

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