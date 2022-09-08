Mansur Yavaş: "Genel Başkanım, Muhtaları Şikâyet Edeceğim, Kaç Yıldır Yaptıramadıkları Ne Varsa Üç Yılda Benden İstediler; Helali Hoş Olsun,... - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Genel Başkanım, Muhtaları Şikâyet Edeceğim, Kaç Yıldır Yaptıramadıkları Ne Varsa Üç Yılda Benden İstediler; Helali Hoş Olsun,...

08.09.2022 14:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na, "Sayın Genel Başkanım, ben de bu muhtarları size şikâyet edeceğim. Muhtarlar, köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse. Kaç yıldır yaptıramadıkları ne varsa iki, üç yılda benden istediler. Helali hoş olsun, gücümüz yettiğince yapacağız tabii ki" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na, "Sayın Genel Başkanım, ben de bu muhtarları size şikayet edeceğim. Muhtarlar, köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse. Kaç yıldır yaptıramadıkları ne varsa iki, üç yılda benden istediler. Helali hoş olsun, gücümüz yettiğince yapacağız tabii ki" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Buluşmada Kılıçdaroğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

Buluşmada konuşma yapan Yavaş, başkent çiftçisine Büyükşehir Belediyesi olarak verdikleri desteği artıracaklarını söyledi. Yavaş, "Sayın Genel Başkanım, ben de bu muhtarları size şikayet edeceğim. Muhtarlar, köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse. Kaç yıldır yaptıramadıkları ne varsa iki, üç yılda benden istediler. Helali hoş olsun, gücümüz yettiğince yapacağız tabii ki. İmkan meselesi. Türkiye'nin ekonomik şartlarını biliyorsunuz. İhalemize hiç kimse girmiyor. Avans veriyoruz, önden para verelim, önlerini göremiyor kimse, demiri bağlayın çimentoyu dökün en azından diyorum ama maalesef 25, 30 ihalede bir kişi giriyor. Onun için işlerin aksamasının tek sebebi biz değiliz" dedi.

"BELEDİYE OLARAK BİZİM BOŞA HARCAYACAK PARAMIZ YOK"

Çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizim boşa harcayacak paramız yok. Hayali yatırımlarımız da yok görüyorsunuz bunu. Seçimden önce buraya geldik. Alman çiftçisini kazandırmayacağız, oradan bitki, ağaç getiriyorlar demiştik. Biz kendi çiftçimizi zengin edeceğiz. En çılgın projemiz, Ankara'nın çiftçisini, Ankara halkını zengin etmek demiştik. Bu yönde çalışmaya devam ediyoruz. Biraz sonra sayın Genel Başkanımız da açıklayacak. Sizlere verdiğimiz, vereceğimiz destekler çok artacak. Gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Üretmek zorundayız. Çünkü görüyorsunuz, dünyada gıdaya erişim zorlaştı" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Genel Başkanım, Muhtaları Şikâyet Edeceğim, Kaç Yıldır Yaptıramadıkları Ne Varsa Üç Yılda Benden İstediler; Helali Hoş Olsun,... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Genel Başkanım, Muhtaları Şikâyet Edeceğim, Kaç Yıldır Yaptıramadıkları Ne Varsa Üç Yılda Benden İstediler; Helali Hoş Olsun,... - Son Dakika
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