"Öcalan serbest kalacak" iddialarına Mansur Yavaş'tan cevap geldi: Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok - Son Dakika
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"Öcalan serbest kalacak" iddialarına Mansur Yavaş'tan cevap geldi: Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok

09.05.2023 21:37

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması ihtimalinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı serbest kalacağı iddialarına sert tepki gösterdi. Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Karabük'te, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 'Millet Buluşması' mitinginde halka seslendi. İktidarı hedef alan Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacağı iddialarına sert tepki gösterdi.

"BU TARAFTA SÜTÜ BOZUK YOK"

Mansur Yavaş, şunları söyledi: "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Geç kardeşim, geç. Ona kimsenin gücü yetmez. Bunlar kendi idealleri uğruna çıkarırsa o koltukta kalabilmek için yine onlar çıkarırlar. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz.

"BU ÜLKEYİ KURAN İRADE, ASLA BU ÜLKEYİ BÖLDÜRMEZ"

Arkadaşlar, bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başlamadı mı Mülteci problemi yok mu Peki, uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüş, uyuşturucu problemi yok mu Pahalılık yok mu Enflasyon yok mu İnsanlar geçinemiyor, bunların konuşulmasını istemiyorlar. 2019 yılında olduğu gibi PKK, PKK, PKK. Hani dağda 85 tane kalmıştı Ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Onlar mı bölecek bu ülkeyi Kim böldürecek Geçin bunları, gerçek dertlere gelin. İnsanların gerçek dertlerine gelin. Bakın nasıl kandırıyorlar insanları Evet, bu ülkeyi kuran irade, asla bu ülkeyi böldürmez, izin vermez."

Kaynak: DHA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Karabük, PKK, Güncel, Son Dakika

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