Mansur Yavaş, Mamak'ta Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı: Sürecin bizzat takipçisi olacağım - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Mamak'ta Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

31.07.2022 10:58

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak'taki Cemevi'ne düzenlenen saldırıyı kınayan bir mesaj yayımladı. Yavaş, yaptığı paylaşımda, "Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız." dedi.

Aleviler için kutsal Muharrem ayının birinci gününde Ankara Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ana Fatma Cemevi ve Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne dün arka arkaya saldırılar gerçekleşti.

"BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Mansur Yavaş, yapılan saldırıları kınayarak dün gece sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız."

Mansur Yavaş, Ankara'da Cemevi'ne saldırıyı kınadı: Takipçisi olacağım
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Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Mamak'ta Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı: Sürecin bizzat takipçisi olacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Mamak'ta Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı: Sürecin bizzat takipçisi olacağım - Son Dakika
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