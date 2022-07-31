Mansur Yavaş, Mamak'ta Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Aleviler için kutsal Muharrem ayının birinci gününde Ankara Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Ana Fatma Cemevi ve Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne dün arka arkaya saldırılar gerçekleşti.
Mansur Yavaş, yapılan saldırıları kınayarak dün gece sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız."
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