Mansur Yavaş , yapılan saldırıları kınayarak dün gece sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen her zihniyetin karşısında olacağız."

Bakan Soylu'dan Alevi Kurumlarına Yapılan Saldırı Hakkında Açıklama: 'Bu Provokasyon, Her Yönüyle Soruşturulmaktadır'

Kaynak: ANKA

Mansur Yavaş, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mansur Yavaş, Mamak'ta Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı: Sürecin bizzat takipçisi olacağım - Son Dakika

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