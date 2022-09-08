Mansur Yavaş: 2 Sene İçerisinde Sokak Hayvanları Popülasyonunu Kontrol Altına Almayı Hedefliyoruz

Yapılan davet birlik içinde çatlağa neden oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

Mansur Yavaş, belediyenin sokak hayvanlarına ilişkin çalışmasını içeren ve "Başkent'te her canlı değerlidir" başlıklı bir videoyu bugün sosyal medya paylaştı. Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sokaktaki can dostlarımız için başlattığımız Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma çalışmalarımız her geçen gün sayısı artarak devam ediyor. 2 sene içerisinde sokak hayvanları popülasyonunu kontrol altına almayı hedefliyoruz."

Söz konusu videoda ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlattık. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarını yakalama hizmeti alım işini başlattık. 5199 sayılı Kanun'un bütün kurallarına uyarak toplanan sokak canlılarımız, belediyemize bağlı 4 birim ve (OHHAD) 13 özel hayvan hastanesinde bir gün dinlendirilip ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve beş gün postop bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacaktır. Yılda ortalama 24 bin ile sokak hayvanları popülasyonunu 2 yıl içerisinde kontrol altına almayı amaçlamaktayız."