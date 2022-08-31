Mansur Yavaş'tan, şarkıcı Gökhan Özoğuz'a destek: Bizim vatan sevgimizi kimse sorgulayamaz

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Bir ilçemiz il olmak için girişimlere başladı! Belediye başkanı plakasını bile değiştirdi

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Nevzat Tarhan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ünlü rock grubu Athena'yı hedef aldı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan grubun solisti ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz bunun karşısında sessiz kalmayarak, Tarhan'ın paylaşımına esprili bir yanıt verdi.Ardından Tarhan, paylaşımını sildi.

"NEDEN KUTLUYORSUNUZ DİYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeleri tarafından verilen konserde Gökhan Özoğuz'a sahip çıktı. Gökhan Özoğuz'un da olduğu sahnede konuşma yapan Yavaş "Ankara'mız milli mücadelemizin en önemli karargahlarından. İşte bizler de böyle bir başkentin belediye başkanı olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. 30 Ağustos'u elbette kutlayacağız. 'Neden bunları kutluyorsunuz, kutlamaya gerek yok?' diyenlere inat coşkuyla kutlayacağız." dedi.

"VATAN SEVGİMİZİ KİMSE SORGULAYAMAZ"

Konser öncesi Tarhan'ın verdiği tepkiye yönelik ise "Başta Sayın Gökhan Bey olmak üzere bizim vatan sevgimizi hiç kimse sorgulayamaz. Bunu da özellikle bu akşam söylemek istiyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum, tekrar Gökhan Bey'e hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.