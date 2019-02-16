Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'dan, Birlik Beraberlik Mesajı
33 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Çubuk ilçesini ziyaret etti.
Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna
, Çubuk
ilçesini ziyaret etti.
Çubuk ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, ulaşımdan altyapıya tüm talepleri dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, çözüm konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkanvekili Ali Gökşin ile birlikte ilçe ziyareti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna
, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan
, Kızılcahamam
Belediye Başkanı Muhittin Güney
, Bala
Belediye Başkanı Arif Kaplan, Elmadağ
Belediye Başkanı Gazi Şahin
, Şereflikoçhisar
Belediye Başkanı Ferda Polat
, Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa AK, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin
Ayantaş, AK Parti
Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ve AK Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş
ile yemekte bir araya geldi.
Belediye Başkanları yemekte, yaklaşan yerel seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, birlik ve beraberlik mesajları verdiler. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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