Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kahramankazan'da

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan'da muhtarlarla bir araya geldi.

Yavaş, 2020 yılı bütçesinde Kahramankazan için yer verilen yatırımlarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.

Amaçlarının Ankara'nın bütün mahallelerindeki su, yol ve kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Yavaş, halk ekmek büfelerini kaldırıp arzu eden bakkal ve marketlerin belediye bayisi olmalarını sağlayarak çiftçilerin ürettiklerini pazarlamak istediklerini belirtti.

Yavaş, belediyenin bundan sonra çim ekmeyeceğini dile getirerek, "Bazı yerler hariç çimler kalkacak Ankara'dan çünkü ne su yetişiyor, ne para yetişiyor. Bunun yerine sizlerden satın alacağımız lavanta çiçek vesaire bitkileri alacağız. Maksadımız Ankara halkının gelirini yükseltmek." ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlarla ilgili konuşan Yavaş, kömür yerine doğal gaz, gıda paketi yerine marketlerden alışveriş yapması imkanını sağlayacaklarını kaydetti.

Yavaş, konuşmasının ardından muhtarların taleplerini dinledi.

Başkan Yavaş, ayrıca toplantının ardından Kahramankazan Belediyesi, Kahramankazan Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve ilçe esnafını ziyaret eti.