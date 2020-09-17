Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş rektörlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yerel Yönetim ve Üniversiteler Buluşması kapsamında kentteki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mogan Park'ta gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerin Ankara Büyükşehir Belediyesinden beklentileri ve yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Toplantıya katılan rektörler, üniversiteleri ve çevresindeki sorunları iletti.

Başkan Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin kente ve yerel halka çok büyük katkıları olduğunu belirtti.

Ankara'da üniversitelerle çok büyük ölçekte iş birliği yapılabileceğine değinen Yavaş, "Çünkü burası başkent ve dünya başkentleriyle yarıştırmak gibi bir iddiamız var. İş birliklerinin sadece Ankara turizmine değil, ekonomisine de hatta Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Bilime ve üniversitelerle iş birliği yapılmasına kalpten inanan bir belediye başkanı olarak diyorum ki emrinizdeyiz. 22 üniversite ve 500 binden fazla üniversite öğrencisiyle oluşan büyük gücü hep birlikte harekete geçirmek için buradayız." şeklinde konuştu.

Üniversitelerin birçoğunun uzaktan eğitim yapacağını aktaran Yavaş, personele ve öğrencilere dezenfektan ve maske kiti desteği sağlayabileceklerini vurguladı.

Yavaş, üniversitelerle birlikte yapılabilecek iş birlikleri konusunda şunları kaydetti:

"Her üniversite kampüsünün yakınında bir öğrenci yerleşim alanı var, mesela ODTÜ ve 100. Yıl. Bu yerleşim alanlarında öğrencilerin sizlerin önerileri doğrultusunda ortak ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturabiliriz. Üniversitelerin, öğrenci topluluklarının kentte buluşması için ortak etkinlikler düzenleyebiliriz, belediyenin tesislerinden yararlanmalarını sağlayabiliriz. Ankara etrafında hayata geçirmeyi hedeflediğimiz bir yeşil kuşak projemiz var. Yeşil kuşak projesinde, Akıllı Ankara projesinde, kentin peyzajı konusunda ve kırsal kalkınma çalışmalarında birlikte hareket edebiliriz. Yoksulluk envanteri için çalışmamızı hazırladık. Bu bizim en büyük projelerimizdendi. Pandemiden dolayı evlere gidemedik. Ancak bu süreç sonrası, bu projeyi öğrencilerimizin çalışması haline getirebiliriz. Bu öğrencilerimize burs gibi bir destekte bulunabiliriz. Daha birçok konuda iş birliği yapabiliriz. Bu iş birlikleriyle hem Ankara hem öğrenciler kazanır. Öğrencilerimiz hayata hazırlanır."

"Kent Konseyi sorumluluk almaya hazır"

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da her kesimden insanı temsil ettiklerine işaret ederek, üniversite meclisinin de kurulma aşamasında olduğuna işaret etti.

Üniversite öğrencilerinin kente aidiyetinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Biz Kent Konseyi olarak, 'Ankara okunacak kent', 'Ankara üniversite kenti' ve 'Ankara eğitim kenti' kampanyaları yapacağız. Bir kentin gelişimi üniversitelerin etkin olmasıyla ilgili, bu bilimsel bir rapor. Türkiye'deki gençlerin okumak için can attığı bir kent haline getirebilirsek bu kenti, kentteki etkileşimi, kültürü artıracak. Kent konseyi de bu konuda sorumluluk almaya hazır." diye konuştu.