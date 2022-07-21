Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyeye devredilen ANKAPARK'ta açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyeye devredilen ANKAPARK'ta açıklama yaptı Açıklaması

21.07.2022 17:02
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyeye devredilen ANKAPARK'ta açıklama yaptı Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkeme kararıyla belediyeye devredilen ANKAPARK'ta basın açıklaması yaparak alanla ilgili atılacak adımları anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkeme kararıyla belediyeye devredilen ANKAPARK'ta basın açıklaması yaparak alanla ilgili atılacak adımları anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince ANKAPARK'ta düzenlenen basın turunda, atıl durumda olan ve üç yıl boyunca kullanılmadığı için tahrip olan alanlar gösterildi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden sonra ANKAPARK'ın işletmecisinin taleplerinin hepsini yerine getirdiklerini söyledi.

Parka yatırımların Ankara halkının paralarıyla yapıldığını belirten Yavaş, harcanan paranın bedelinin korunmasına önem verdiklerini ifade etti.

Yavaş, "Buradan kurtarabildiğimiz, çalışır durumda olan ne var ne yok şu anda bunların tespiti yapılıyor. Burada ne yapabiliriz, bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açarak burayı nasıl kullanacağımızı soracağız." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği bir yerin kapısından bilet parası ödenerek girilmesini doğru bulmadığını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Tamamen ücretsiz bir hale getirip burayı bütün Ankaralının Atatürk'ün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek. Elbette bir kısım aletlerin sökülmesi, bir kısmının da kiraya verilmesi olabilir. Başka türlü aktiviteler olabilir. Bunları bize gelecek görüşler üzerinden, hatta gerekirse bir çalıştay yapmak suretiyle de değerlendirmeyi planlıyoruz. Asla ve asla buradaki bir kuruşun boşa gitmemesi için de çalışacağız."

Yavaş, daha sonra ANKAPARK'ın yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

YORUMLAR
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Mansur Yavaş: 'Ankapark'ın Kapılarını Yarın Basına, Çok Yakında İse Vatandaşlarımıza Açacağız' Mansur Yavaş: 'Ankapark'ın Kapılarını Yarın Basına, Çok Yakında İse Vatandaşlarımıza Açacağız' Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyeye devredilen ANKAPARK'ta açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediyeye devredilen ANKAPARK'ta açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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