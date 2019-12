Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yavaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Yavaş, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", spor alanında ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA foto muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Yavaş, "Her fotoğraf aslında bir sanattır. Zor şartlar altında habercilik yaparken, böyle güzel fotoğrafların çıkması sanatı çok anlamlı kılıyor. Ben de bunların içerisinden üç tanesini seçtim. Bu fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.