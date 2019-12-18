Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yavaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Yavaş, haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", spor alanında ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA foto muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Yavaş, "Her fotoğraf aslında bir sanattır. Zor şartlar altında habercilik yaparken, böyle güzel fotoğrafların çıkması sanatı çok anlamlı kılıyor. Ben de bunların içerisinden üç tanesini seçtim. Bu fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Hüseyin Yıldız, Muhammed Said, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li vekilin Melih Gökçek'le ilgili, "Masöz tutuyor" sözleri Meclis'i karıştırdı
Dolar son 2 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli

Son Dakika Haberleri
16:46 "Bahis yasaları gözden geçirilsin" önerisi - Son Dakika
16:46 DEAŞ Irak'ta tır şoförlerine ateş açtı: 3 ölü - Son Dakika
16:46 Güdül ilçesinde "Tuzun Sağlığa Zararı" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
16:45 BEYOĞLU'NDA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ "KIZ KAÇIRMA" ÇATIŞMASINDA SANIĞA 31 YIL HAPİS - Son Dakika
16:45 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 16:50:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]