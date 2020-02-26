Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesini (ASO 1. OSB) ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesini (ASO 1. OSB) ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Başkanı Niyazi Akdaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, yatırım, üretim ve istihdam konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yavaş, buradaki konuşmasında, Ankara'daki OSB yöneticileri ve sanayicilerle sık sık bir araya geldiklerini, kentin büyümesi ve kalkınması için OSB'lerle uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

Niyazi Akdaş da bölgenin yapısına ilişkin bilgi verdiği Yavaş'a, Ankaralı sanayicilerin beklentilerini aktardı.

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Akdaş, "Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin nitelikli eleman sorunu olduğunun ve çözümün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdaş, Yavaş'a ASO Teknik Koleji, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve model fabrikayı gezdirdi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de bölgede yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Ankara Sanayi Odası, Mansur Yavaş, Ankara, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'li general, İdlib gerginliği sonrasında Rusya'ya karşı işbirliği yapmak için Türkiye'ye çağrıda bulundu
Başkentte metro ve Ankaray istasyonlarında koronavirüs temizliği yapıldı Sincan'da tankları yürüten Orgeneral Hikmet Köksal, hayatını kaybetti İran'dan gelen yolcular için karantina süreci başladı - ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
16:20 Yeşilçam filmlerine ne kadar hakimsiniz?
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]