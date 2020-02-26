Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ASO 1. OSB'yi ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesini (ASO 1. OSB) ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Başkanı Niyazi Akdaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, yatırım, üretim ve istihdam konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yavaş, buradaki konuşmasında, Ankara'daki OSB yöneticileri ve sanayicilerle sık sık bir araya geldiklerini, kentin büyümesi ve kalkınması için OSB'lerle uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

Niyazi Akdaş da bölgenin yapısına ilişkin bilgi verdiği Yavaş'a, Ankaralı sanayicilerin beklentilerini aktardı.

Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Akdaş, "Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin nitelikli eleman sorunu olduğunun ve çözümün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Akdaş, Yavaş'a ASO Teknik Koleji, ASO Sürekli Eğitim Merkezi ve model fabrikayı gezdirdi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de bölgede yürütülen çalışmalar ve eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.