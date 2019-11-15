Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakim karşısına çıktı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada yaptığı savunmada, "Ortada suç yok. Mesajlarda da suç yok. Zorlayarak bu davayı açtılar. Adeta bir suç makinası olduğu yargı kararıyla ispatlanmış birinin suçlamasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını buraya dikenleri kınıyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yavaş ve avukatları ile Yavaş'tan şikayetçi olan iş adamı Necmettin Kesgin katıldı. Yavaş, mahkemede yaptığı savunmada, "Bu davada şikayet dilekçesi bana ulaşınca bütün bilgileri ve belgeleri gönderdim. İki savcı dosyayı inceledi. Takipsizlik kararı verilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazıldı. Aradan uzun bir zaman geçti. Bu arada benim belediye başkanlığı adaylığım kesinleşti. Anketlerde geriye düştüklerini görünce Sincan'a bu dosya gönderildi. Savcı değiştirildi ve dava açıldı. Ortada suç yok. Mesajlarda da suç yok. Zorlayarak bu davayı açtılar. Adeta bir suç makinası olduğu yargı kararıyla ispatlanmış birinin suçlamasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını buraya dikenleri kınıyorum. Böyle suç olmaz. Derhal beraat kararı verilmeli" diye konuştu.

İş adamı Necmettin Kesgin ise Yavaş'ın alacağına karşı senedi yedi emin olarak aldığını ifade ederek, Yavaş'ın daha sonra senedi geri vermediğini söyledi. Yavaş'ın senedi icra takibine koyarak kendisinden para istediğini kaydeden Kesgin, "Senedin tarihini değiştirerek icra takibi başlattı. Beni sürekli mesajlarla tehdit etti. 'Diplomanı iptal ettireceğim', 'barodaki stajına yakacağım', 'Seni hapse attırıp, öldürteceğim' diyerek tehdit etti" iddialarında bulundu.

Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, savunmaların ardından Yavaş'a sorular yöneltti. "Suça konu senedin tarihini siz mi doldurdunuz?" şeklindeki soruya Yavaş, "Evet senede tarihi ben yazdım. Çünkü Necmettin Kesgin, paramızı aldı kaçtı. Biz de paramızı almak için senedi doldurup ancak mükerrer olmaması için not düşüp icra takibine verdik" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yavaş'ın duruşmalardan vareste tutulması talebinin kabulüne, kovuşturmanın genişletilmesi ya da davayla ilgili diğer eksikliklerin tamamlanmasının değerlendirilmesine hükmetti. Duruşma, 27 Aralık tarihine ertelendi.

Dava çıkışı adliye önünde açıklama

Yavaş, dava çıkışı adliye önünde açıklama yaptı. Yavaş, "Olmayan bir suçun savunmasını yaptık. Siyasi bir karardı. Aslında siyaset bunun cevabını sandıkta vermişti. Hazmedememiş demek ki arkadaşımız bunu takip edeceğim diye uğraşıyor. Davanın hemen bitmesini bekliyorum. Normalde bu davanın dosyanın geldiği anda benim dinlenmeme gerek kalmadan bitmesi gerekiyordu. Şu anda fuzuli yargılama yapılıyor. Biz burada 2 saat kaybetmekle Ankara halkının zamanından çaldık" diye konuştu.

CHP'li meclis üyelerinin kendisiyle görüşemediği yönündeki iddialara ilişkin Yavaş, "Böyle bir konu yok" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantılarının canlı yayınlanmamasına yönelik bir soruya ise Yavaş, "Böyle bir konu da yok. Hepsi kayıtlı gidiyor" ifadesini kullandı.