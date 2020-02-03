Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş İngiltere'ye gidecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Londra'da dünyaca ünlü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İngiltere ziyaretinde başkentin yatırım olanakları ve projelerini iş ve finans dünyasına anlatacağı belirtilen Yavaş'ın, Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla, alt yapıdan metroya kadar Ankara'nın gelecek vizyonunu yansıtacak öncelikli projelerini görüşeceği belirtildi.

Başkan Yavaş'a ziyaretinde, Ankara Sanayi Odası başkan yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Ankara Ticaret Odası başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay'ın eşlik edeceği bildirildi.

Chatham House toplantısında "yerel demokrasi" konusunda da bir konuşma yapacağı belirtilen Yavaş'ın, ziyareti kapsamında İngiltere ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile başkent ekonomisini ayağa kaldıracak yeni projeler hakkında iş dünyası ile görüş alışverişinde bulunacağı da kaydedildi.