Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı... - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı...

6 saat önce

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun 8. Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısına katıldı..., System.String[]

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nun 8. Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Gençlik Parkı Kabul Salonu'ndaki toplantıda, Ankara'nın kültür mirası, müzik kültürü, fiziki şartların sanatsal olarak iyileştirilmesi, çocuk hakları, eğitim kurulu kurulması, halk danslarının tanıtılması gibi konular ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'nın her alanında başkent kimliğine yaraşır düzeye erişmesi için hedefler koyduklarını ifade etti.

Bu amaç doğrultusunda üniversiteler ve kentteki pek çok paydaşla iş birliği içerisinde çalışmalara başladıklarını aktaran Yavaş, "Bu çalışmalar temelinde, başkent kimliğini Ankara ile özdeşleştirecek eserler, faaliyetler ve uygulamalara yer vermeliyiz. Ankara'mızı sadece ülkemizde değil tüm dünyada bilinir ve hak ettiği derecede saygın bir yere getirme yönündeki hedeflerimize ulaşmak için el birliğiyle çaba harcamalıyız." ifadelerini kullandı.

Opera Sanatçısı Burak Bilgili de kentte sanatsal çalışmalara ağırlık verilmesi konusundaki görüşlerini paylaşarak, özellikle çocuklara yönelik müzik eğitiminin yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve yürütme kurulu üyeleri, STK temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Mansur Yavaş, Kent Konseyi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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