Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıramın gelmesiyle birlikte ben de Kovid-19 aşımı yaptırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek görevinin başında olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yavaş, "Salgını bir an evvel geride bırakmamız ve sağlıklı günlere kavuşmamız dileğiyle." ifadelerini kullandı.