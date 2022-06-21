Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: "Mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz"

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte etkili olan şiddetli yağış sonrası kentte meydana gelen hasarın bilançosunu nedenleriyle açıkladı. Ankara'ya 7 günde 191,5 kilogram yağış düştüğünü belirterek "Mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz" diyen Yavaş, "455 mahallede hasar ve ağır hasar meydana geldi, 19 bin 370 olaya müdahale edildi. Bin 650 araç ve 5 bin 612 personel ile sahada çalışma gerçekleştirdik. 35 bin 23 mazgal temizliği yaparak, 414 vatandaşımızın kurtarma operasyonunda yer aldık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan sel felaketinin bilançosunu açıkladı. "Ankara Afet Bilgilendirme Raporu"nu kamuoyuyla paylaşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kentte meydana gelen hasarın nedenlerini, 25 yılda yapılmayan altyapı çalışmaları ile yapımı devam eden ve yapılacak projeleri ayrıntılı olarak anlattı.

"455 mahallede hasar ve ağır hasar meydana geldi"

Başkent'e yıllık ortalama düşen yağış miktarının 392 kilogram olduğunu ancak 7 günde düşen yağış miktarının 191,5 kilograma ulaştığına dikkat çeken Yavaş, "Yağışlar uzun süre devam ederken, sel ve su baskını riski oluşturan meteorolojik hava olayı 'Mor Poligon' gerçekleşti. 455 mahallede hasar ve ağır hasar meydana geldi. Kent genelinde 63 çatı uçması ve 5 istinat duvarı çökmesi ihbarı yapıldı. Ekiplerimiz 5 günde 19 bin 370 olaya müdahale etti. Bin 650 araç ve 5 bin 612 personel ile sahada çalışma gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Samsun Yolu, Şereflikoçhisar ve Akyurt'ta Devlet Karayolunun trafiğe kapandığını ifade eden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye ekiplerinin Akyurt'ta yolu açtığını, Şereflikoçhisar ve Samsun Yolu'nda ise yol açma çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Yavaş ayrıca Akyurt sel felaketi bölgesinde 131 araç ve 501 personelin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yeni yapılan köprülü kavşakların hiçbirinde sorun çıkmadığını vurgulayan Yavaş, "Buna rağmen, altyapı yatırımı yaptığımız 102 bölgenin neredeyse tamamında sorun yaşamadık. Yeni yapılan hiçbir alt geçitte su taşkını gerçekleşmedi. Bu durum bize, at yarıştırır gibi 70-80 günde köprülü kavşak yapmanın aslında ne kadar yanlış olduğunu da gösterdi. Balık adamların arama yaptığı köprüler yerine uygar toplumlardaki gibi altyapısı ve sanat yapılarıyla örnek olan köprü çalışmalarına imza attık" ifadelerini kullandı.

"Mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz"

Konuşmasına sel felaketinde yaşamını yitiren 4 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı dileklerini ileterek başlayan Yavaş, "Biz mazeret üretmeyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Mağduriyetlerin giderilmesi için tüm hemşehrilerimizle tek tek ilgilenmeye devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız. İklim değişikliği ve yanlış kent uygulamalarına karşı kuşkusuz anlık önlemlerin dışında geleceğe yönelik yeni önlemler almak durumundayız" dedi.

"3 yıllık ortalamalarda yaklaşık 2 kat daha fazla yatırım yaptık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yatırım projelerini hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mali disiplinimiz, şeffaflık uygulamalarımız ve tasarruf tedbirlerimizle bu alanların tamamına yatırım yaptık. İşte altyapıda da sadece enerji giderlerimiz 30 Aralık itibarıyla 500 milyon liradan yılın son gününde gelen zamla 2 milyar liraya çıkmasına, su fiyatları ise yarı yarıya düşmesine rağmen 3 yıllık ortalamalarda yaklaşık iki kat daha fazla yatırım yaptık. Çünkü bizim için görünmezlik değil, önemlilik esastı. 'Görünmez' denilerek yıllarca ertelenen altyapı çalışmaları nedeniyle bu kente bırakılan kötü mirası bedeli ne olursa olsun, kim ne derse desin silecek, mazeretlere sığınmadan kentimizi altyapıda da istediğimiz düzeye getireceğiz. Cumhuriyetin Başkentinde açıktan akan lağım ve asbestli borular kalmayana dek çalışacağız. Herkes kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşsun diye projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ankara'nın altyapısı ihmal edilmiş olsa da ihmal ya da ihanet düzeyinde imar ve çarpık kentleşme uygulamaları yapılsa da, bu ihmaller devasa sorunlara dönse de; bizler, iftirayı meslek edinmiş şahsiyetlerin kendi eseri olan bu virane düzeni onaracağız. Haklı da olsak, mazeretlere sığınmadan geleceğe bakıyoruz ve 25 yılın ihmallerini teker teker ortadan kaldırıyoruz."

"Başbakanlık genelgesine uyulmayarak dere yataklarının üstü kapatılmış"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'te 2006 yılında yayımlanan dere yataklarının kapatılmaması yönündeki başbakanlık genelgesine uyulmadığını da söyledi.

Yavaş, DSİ tarafından hazırlanan 'Ankara Taşkın Eylem Planı' kapsamında riskli 16 noktanın 2013 yılında Büyükşehir Belediyesine bildirilmesine rağmen hiçbir çalışmanın yapılmadığını, kent genelinde üstü tamamen ya da kısmen 27 adet derenin kapatıldığını açıkladı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yavaş sunumunda fotoğraflarla anlattığı Uğ Deresi, Hatip Çayı, Ankara Çayı ve Papazderesi üzerinde yer alan AVM'ler ve YHT Garı dahil olmak üzere çok sayıda binanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüksek riskli alanların başında ilan edildiğine de dikkat çekti.

Master planı çalışmaları, atık su ve yağmur suyu imalatları

Başkent'in su ve altyapı ile ilgili master planı olmadığını, göreve geldikten sonra derelere ait havzalarda hidroloji çalışmaları başlattıklarını, taşkın risklerinin incelendiğini ve hazırladıkları master planını 16 ay içinde tamamlayacaklarını söyleyen Yavaş, geçmiş dönemlerde yapılan altyapı çalışmalarını da karşılaştırmalı olarak şöyle sıraladı:

"2015-2017 yılları arasında sadece bin 110 kilometre içme suyu imalatı yapılmıştı. Göreve geldiğimiz 2019 yılı Nisan ayından 2021 yılına kadar 2 bin 384 kilometrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdik. Yine 2015-2017 yılllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 543 kilometre atık su ve yağmur suyu imalatı yapılırken, 2019 yılını kapsayan dönemimizde bin 54 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. 2016-2018 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde 651 kilometre kanal inşaatı gerçekleştirilmiş iken Nisan 2019-2021 yıllarındaki 3 yıllık dönemimizde ise biz bin 45 kilometre kanal inşaatı yaptık."

Kritik bölgelerde 102 adet yağmur suyu hattı çalışması yaptıklarını da vurgulayan Yavaş, 2020 yılında 85, 2021 yılında da 70 olmak üzere toplam 155 mahallenin (köy) açıktan akan kanalizasyon sorunun çözüldüğünü, bu yıl içinde 85 mahallenin bu sorununun çözüleceğini, 220 kilometresi asbestli (kanserojen) boru olmak üzere toplam 391 kilometre yeni hat yapım çalışmasını da tamamladıklarını ifade etti.