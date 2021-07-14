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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:40

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Rakiplerini yenerek boyunlarında güzel bir madalyayla ülkemize inşallah dönecekler" Milli güreşçi Taha Akgül: "Takım olarak genç bir takımız, iyi bir kafileye...

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

"Rakiplerini yenerek boyunlarında güzel bir madalyayla ülkemize inşallah dönecekler"

Milli güreşçi Taha Akgül:

"Takım olarak genç bir takımız, iyi bir kafileye sahibiz Türkiye olarak"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp:

"Kariyerimdeki eksik olan tek madalyayı kazanmak istiyorum"

ANKARA - Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcuların ülkeye madalyayla döneceklerine inandığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Onlar çok heyecanlılar şu anda ama önce heyecanlarını sonra rakiplerini yenerek boyunlarında güzel bir madalyayla ülkemize inşallah dönecekler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma başarı gösteren ASKİ Spor Kulübü'nün milli sporcuları ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğine; güreşten Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Süleyman Atlı, Süleyman Karadeniz, Milli Takım Antrenörü Akif Canbaş ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, halterden Muhammed Furkan Özbek ve Halter Milli Takım Teknik Direktörü Raif Özel, bokstan Necati Ekinci ile Milli Takım Antrenörü Levent Yaman'ın yanı sıra EGO Spor Kulübü'nden Aerobik jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı katıldı.

"Başarıyla döneceklerinden hiç şüphemiz yok"

Programda açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, sporcuların olimpiyatlardan başarıyla döneceklerine inandığını belirterek, "Tokyo Olimpiyatları'na Türkiye olarak 100'ün üzerinde sporcu katılıyor. Bunun 7 tanesi ASKİ Spor'dan, 12 sporcu da EGO Spor'dan gidecek. İnşallah ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1985'ten beri sporla uğraşıyor. Çeşitli dereceler ve madalyalar kazanıldı. Gerek Kırıkpınar'da gerekse dünya ve olimpiyat şampiyonalarında. Şimdi de başarıyla döneceklerinden hiç şüphemiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerini spora ve iyi şeylere teşvik etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor"

Sporun gençler üzerindeki olumlu etkisine değinen Başkan Yavaş, "Günümüzde ülkemizin boğuştuğu iki tane problem var. Birisi uyuşturucu, diğeri de cep telefonu ve bilgisayar bağımlılığı. Gençleri bunların başından almakta güçlük çekiliyor. Gerek hükümet gerek Milli Eğitim Bakanlığı bunlarla mücadele etmeye çalışıyor ama bizler de yerel yöneticiler olarak bu konuda da sorumluluk alıp özellikle Ankara'nın tüm semtlerinde gençlerini spora ve iyi şeylere teşvik etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ankara'yı hem 24 saat yaşanır bir hale getirmek hem de semtlerin hepsinde spor yapması bizim vaatlerimiz arasında vardı. Yaptığımız incelemede 25 tane spor alanı bulduk. Bunların 15 tanesinin temelini bu yıl içerisinde atacağız. Dolayısıyla spor yapma imkanını hem gençlere hem de semtlerdeki yürüyüş ve spor dinlenme alanlarını artırmak suretiyle herkesin evine en yakın alanda spor yapmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Başarılı olacaklarından eminim"

Olimpiyat kotası alan sporcuların başarıyla yurda döneceklerini ifade eden Yavaş, "Bugün burada gençlerimizle buluşmamızın sebebi; hep birlikte birbirimize moral vermek. Onlar çok heyecanlılar şu anda ama önce heyecanlarını sonra rakiplerini yenerek boyunlarında güzel bir madalyayla ülkemize inşallah dönecekler. Kendilerine başarılar diliyorum. Başarılı olacaklarından eminim. Allah sakatlıktan korusun, başarıları daim olsun"

Taha Akgül: "Hamdolsun tecrübeli sporcularız"

Etkinliğe katılan milli sporculardan milli güreşçi Taha Akgül olimpiyatlarda başarıyı getiren faktörün psikoloji olduğunu belirterek, "Olimpiyatlara çok az bir zaman var. Kafile ve takım olarak hazırız. Prova antrenmanlarını yapacağız. Mental ve fizik olarak hazırız. Olimpiyatlarda bana göre başarıyı getiren tamamen psikoloji. Bu atmosferi kaldırabilen orada başarılı oluyor. Bizler hamdolsun tecrübeli sporcularız. İki olimpiyat gördüm. Birinde dibi, birinde zirveyi gördüm. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giderken işimizin zor olduğunu biliyorum. Takım olarak genç bir takımız, iyi bir kafile sahibiz Türkiye olarak. İnşallah diğer branşlarda da ciddi başarılar bekliyorum. Elimizden geleni ülkemiz ve Ankara adına yapacağız" açıklamasında bulundu.

Rıza Kayaalp: "Kariyerimdeki eksik olan tek madalyayı kazanmak istiyorum"

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise kariyerinde eksik olan tek madalyayı kazanmak istediğini belirterek, "Bu benim dördüncü olimpiyatım. İnşallah dördüncü de altın madalya nasip olur. Kariyerimdeki alamadığım tek altın madalyayı da almış olurum. Allaha şükürler olsun zaten yeterince Avrupa ve dünya şampiyonası altın madalya kazandık. Çok güzel bir kulübümüz var. İnsanın o kulübü görünce güreşe daha fazla devam edesi geliyor. Orada bir çok genç kardeşimiz de inşallah ülkemize madalyalar kazandırmaya devam edecek, çalışarak. Bizler yine gerekeni yapmak istiyoruz ülkemiz adına. Her şampiyonluktan sonra yenisini kazandırmak, bu yeteneğimizi sonuna kadar ülkemiz adına kullanmak amacımızdı. Bu olimpiyatta da inşallah gerekeni yaparak ülkeme, kendi kariyerimde de kazanamadığım tek altın madalyayı kazanarak ülkeme dönmek en büyük arzum ve isteğim" ifadelerini kullandı.

Programın ardından Başkan Yavaş, sporcular ve antrenörleri ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi

Olimpiyat, Ankara, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, milli sporcularla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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