Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sulu tarım projesi için çiftçilerle buluştu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş sulu tarım projesi için çiftçilerle buluştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan Büyükşehir Belediyesine ait arazide Başkentli çiftçilerle bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınma projelerini devreye sokarak Başkent ekonomisini canlandırarak, yerli tarımsal üretimin artırılmasına yönelik çalışmaları hayata geçiriyor. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesine ait Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan arazide Başkentli çiftçilerle bir araya geldi. Tarımda modern uygulamaların önemine dikkat çeken ve sulu tarımı destekleyeceklerini vurgulayan Başkan Yavaş,

"İnşallah Ankara'daki bu ışık Türkiye'ye de yayılacak, yeniden tarıma dönülecek" dedi.

Kesikköprü'den boşa akan su Gölbaşı Karaoğlan'da tarım arazisinde kullanılıyor

Yaklaşık 70 çiftçiyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, hem sorunları dinledi hem de sulu tarımla ilgili sorulara yanıt verdi. Çiftçileri destek programına alınan sulu tarıma teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Yavaş, Gölbaşı Karaoğlan'daki arazinin sulu tarıma örnek olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Kesikköprü'den gelen suyu 20 yıl, 50 yıl daha kullanabilmek için ayda birkaç defa boşuna akıtmamız gerekiyordu. Gerede suyu da gelse orada şimdi 1 milyar dolarlık yatırım var. Onun boşa gitmemesi için akıtmamız gerekiyor. Biz de madem bunu boşuna akıtacağız o pompaların çalışması gerektiğini ve buradaki yaklaşık 1 milyon 300 bin dönüm arazinin sulanabileceğini söyledik. Bu yüzden ilk uygulamayı belediyenin kendi arazisinde yaptık. Özellikle civardaki hemşerilerimizin gelip yerinde görmesini istedik. Sulu tarımla maddi anlamda kaç para kazanılacağını görmenizi de istiyoruz. Sulu tarımın yatırım maliyeti pahalı, başlangıcı pahalı. Plansız ekilince zarar verebiliyor. Sulu tarımla sadece sebze değil isterseniz buğday, arpa, ekin ve mısır da ekebilirsiniz. Sulandığı zaman verimin daha fazla arttığını görüyoruz."

Sulu tarım yapacak çiftçilere su ve su deposu desteği

Başkan Yavaş, kırsal kalkınma projeleriyle Başkent ekonomisini ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, çiftçilerin sulu tarımdan daha çok para kazanmalarını istediklerini söyledi. İlk etapta Kesikköprü'den gelen suyu Gölbaşı Karaoğlan arazisinde sürdürülen sulu tarımda kullandıklarını vurgulayan Başkan Yavaş, "Sulu tarımdan yararlanmanızı istiyoruz. Nerede kim daha çok ek iş yapacaksa oraya su deposu yapmak suretiyle sulu tarıma geçenlere su vereceğiz. Bunun bir maliyeti var, deponun, sulama sisteminin bir maliyeti var. Ekmeyecekseniz eğer boşuna yapmayalım. Ne kadar sulu tarıma geçen hemşerimiz olursa onların hesabına göre su deposunu büyük veya küçük yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkent'te ekilebilecek ne kadar yer varsa ekilmesini istediğini de söyleyen Başkan Yavaş, sözleşmeli üreticilik modelini hayata geçirdiklerini ve bunun kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını belirterek, "Geçen sene arpa, buğday ve nohut ekilsin, bakliyat ekilsin dedik. Biz bu bölgedeki köylülerden ellerinde kalan ürünleri satın aldık ve dağıttık, zarar etmesinler diye. Bu sene bin 15 çiftçiyle alım garantili bir çalışma yaptık. Çoğu da nohut ekti. Alım zamanı gelince Ankara'da alım garantisi olduğunu duyunca piyasa da yükseldi. Piyasa yükselince de biz bunu dışarı satsak olur mu dediler. Biz zaten sizin fazla para kazanmanız için bu işi yaptık dedik" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Ankara'daki bu ışık Türkiye'ye de yayılacak"

Tarımda üretimin zamanla azaldığına dikkat çeken Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız kendimiz üretip kendi paramızla kazanmak. Biz yol göstermeye çalışıyoruz. Burası güzel bir örnek oldu. İnşallah sizlerle beraber bu işi daha da büyüteceğiz. Ek iş konusunda yol göstermemiz istendiği zaman uzmanlar tarafından toprak tahlili ve ilaçlama dahil yardımcı olacağız. Ortak üretim tesisi kurarak her şeyinize yardımcı olacağız. Bir deneyelim inşallah Ankara'daki bu ışık Türkiye'ye de yayılacak, yeniden tarıma dönülecek. Alım garantili tarıma başlarsak ülkemize bu şekilde faydamız olur."

Başkentli çiftçiler sulu tarıma umutla bakıyor

Sulu Tarım projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılan ve 16 dernek üyesiyle sebze toplayan ATA Tohum Dernek Başkanı Kerem Bozkurt, kırsal kalkınmanın yaygınlaşması için Büyükşehir Belediyesine ve çiftçilere her türlü desteği sağlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada ortak akıl ve gönül birliği oluşturulma çabası var. Uzun yıllardır hasret kaldığımız gönül birliğine ihtiyaç duyuyoruz. Maalesef günümüzde kendini devam ettirmeyen bir tarım anlayışı görüyoruz. Bugün Mansur Başkanımız köylüleri dinledi, çiftçiler kendilerini anlatma fırsatı buldu. Sulu tarımın yaygınlaşması, tarımın kendini yenilemesi için gençler olarak bu sorumluluğu üstlendik. Gönüllü gençler olarak Büyükşehir'in tüm faaliyetlerinde yer almaktan büyük onur duyuyoruz.