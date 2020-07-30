Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan "Kurban Bayramı" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinin aksamadan devam edeceğini bildirdi.

Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramına erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yavaş, "Kurban Bayramımızın huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla belediyemiz gerekli tüm tedbirleri alarak siz değerli Başkentlilere nöbetçi birimlerimizle hizmet vermeyi sürdürecektir. Mezarlıklardan şehitliklere, bulvarlardan havuzlara kadar kent genelinde bayram temizliği işlemleri devam ederken, bayram boyunca merkez ve ilçelerimizde ekiplerimiz temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarında alınan karar doğrultusunda EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'dan vatandaşların bayram boyunca ücretsiz yararlanabileceğini bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Mezarlıklara ek ring servisleri koyduğumuz başkentte, zabıta ekiplerimiz ise gıda denetimlerini ara vermeksizin sürdürecektir. ASKİ, Ankara İtfaiyesi ve Başkent 153 ekiplerimiz de bayram süresince 7/24 çalışarak siz değerli Başkentlilerin her türlü talep ve şikayetini çözüme kavuşturmak için mesai harcayacaktır. Bayram nedeniyle yolcu yoğunluğunun yaşandığı AŞTİ'de gerek güvenlik gerekse hijyen önemleri alınarak, vatandaşlarımızın seyahatlerini huzur ve temiz bir ortamda gerçekleştirmeleri için denetimler artırılmıştır.

Sosyal mesafe kuralından açık alanlarda maske kullanıma kadar tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı boyunca kendi kişisel hijyen önlemlerini almalarını, seyahate çıkacak vatandaşlarımızın da yolculuk esnasında emniyet kemerini takmalarını ve uykusuz yola çıkmamalarını rica ediyorum.

Aziz milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, bayramın başta Ankara olmak üzere ülkemiz için sağlıkla ve huzurla geçmesini temenni ediyorum."