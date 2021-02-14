Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Sevgililer Günü'nde çiçekçi esnafına destek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla başkentteki çiçekçi esnafından satın alınan 10 bin 200 kırmızı gül, ANFA ekiplerince hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ve hasta yakınlarına dağıtıldı.

Yavaş, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgi dayanışmayla güzel. Pandemide zor günler geçiren çiçekçi esnafımızdan çiçek satın alıp kahraman sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz. Semtinizdeki çiçekçilerden ve hediyelik eşya satan esnafımızdan sipariş vererek sevgiyi çoğaltabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkentlilere toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Yavaş, vatandaşların "forms.ankara.bel.tr/cicekiler.html" adresinden çiçek siparişi verebileceklerini kaydetti.

Hasta yakınları unutulmadı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiçekçi esnafından satın alınan 10 bin 200 kırmızı gül, Büyükşehir Belediyesi ANFA ekiplerince Ankara Şehir, Dışkapı, Keçiören Araştırma, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Polatlı, Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Çubuk, Kalecik, Akyurt ilçe hastanelerinin girişlerinde sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarına hediye edildi.

Başkan Yavaş'ın jesti karşısında Başkentli çiçekçi esnafı ve sağlık çalışanları memnuniyetlerini ve mutluluklarını ifade etti.

AŞTİ'de Sevgililer Günü'ne özel hatıra platformu kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) seyahat eden yolcuların hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için platform kuruldu.

Sevgililer Günü'ne özel hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen her yaştan çift ve aileler platforma ilgi gösterdi. Vatandaşlar platform üzerine yerleştirilen kalpli görselin önündeki ahşap banka oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.