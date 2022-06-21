Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu

21.06.2022 16:52
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal hakkında "görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavaş'ın kendisi hakkında, belediye ve bağlı kuruluşların faaliyet raporlarının ele alındığı 15 Nisan'daki oturumda, meclis kürsüsünde iddialarını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili'ne müdahale etmeyerek görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.

Yavaş'ın oturumlara katılmadığı dönemlerde meclisi yönettiğini belirten Ünal, "Ben hukukçuyum. Mevzuat ne diyorsa meclisi ona göre yönetiyorum. Gerekli görülen yerlerde kim olursa olsun uyarılarımızı yetkimiz dahilinde yapıyoruz. Ayrıca, uyardığım zamanda da arkadaşlar konuşmaya devam ediyor. Yani bütün konuşmacılar açısından bu böyledir, sadece Sayın Murat Köse için değildir." diye konuştu.

"Bir şey çıkacağını zannetmiyorum"

Yavaş'ın, mayıs ayı ilk oturumunu yönetirken, gerçekleri söylediği için kendisini zabıtalarla meclisten attırmak istediğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Meclisi yönetirken konuşmak isteyen bütün meclis üyelerine söz veriyorum. Buna CHP Grup Başkanvekili, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve MHP Grup Başkanvekili de dahildir. Buradaki asıl konu meclisi idare etmemize tahammülleri olmaması. Meclis Başkanvekilinin görevi kötüye kullanması diye bir şey söz konusu değildir. Mansur Bey'in meclisi provoke eden, meclis üyelerini konuşturmayan 'sen sus' diyen anti demokratik yönetim tarzı var. Suç bastırmak için meclisi kötü idare ettiğimi iddia ederek beni savcılığa vermiş. Bence bu suç duyurusu beyhude bir uğraştır. Bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Mansur Bey'i bu konuda acziyet içerisinde görüyorum."

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Kaynak: AA

Mansur Yavaş, Fatih Ünal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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