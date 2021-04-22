Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk milletinin imkansız denilenlerin nasıl mümkün olacağını tüm dünyaya defalarca gösterdiğini vurguladı.

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Millet iradesinin yansıması olan Yüce Meclis'in kuruluşunun 101. yılına erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Yavaş, tarih boyunca zorların, yokların ve yoklukların üstesinden birlik ve beraberlik ruhuyla gelindiğini anımsatarak, "Aziz milletimiz, imkansız denilenlerin nasıl mümkün olacağını tüm dünyaya defalarca göstermiştir. Ulusal egemenliğimizin simgesi Meclisimizin kurulduğu gün de bu tarihsel duruşun en önemli simgelerinden olarak benliğimizde yerini almıştır."değerlendirmesini yaptı.

Zorlu salgın koşullarının yaşandığı bugünlerde, birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğundan hareketle çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürdüğümüz '6 Milyon Tek Yürek' dayanışma hareketi, bu bilincin en somut örneklerinden olmuş, Ankara'nın 'İyiliğin Başkenti' sıfatı ile anılmasına öncülük etmiştir. Bu dayanışma kervanına katılan herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Başkentimiz, bu birlik ve beraberlik hareketi ile iyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu gözler önüne sermiş, yapılan çalışmalarımız uluslararası kamuoyu dahil olmak üzere büyük ilgi görmüştür."

Etkinlikler çevrim içi

Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, etkinliklere bu sene de evlerden katılım sağlanacağına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bayram günü ABB TV'de birçok değerli online etkinlik ve programı takip edebilirsiniz. Kentimizi, sokağa çıkamasak da kurtuluş ve kuruluş ruhumuzdan kopmamak adına yine al bayrağımız ve büyük önder Atatürk'ün afişleri ile donattık. Bu zorlu günleri geride bıraktığımızda bayramımızı elimizde bayraklar, dilimizde marşlarla 7'den 70'e kol kola şekilde caddelerde coşkuyla kutlayacağımız konusunda bir kez daha söz veriyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."