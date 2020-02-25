Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

ASO 2. OSB'yi ziyaret eden Yavaş, buradaki konuşmasında, yapacakları yatırımlarda ortak akılı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Yavaş, "Bütün asfaltların, yatırımların parası zaten sizden çıkıyor. Bu nedenle ihtiyaçları sizin tespit etmeniz, bizim de o boyutta onu harcamamız lazım." dedi.

Yavaş, istihdam açısından organize sanayi bölgelerinin önemli bir rolü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Fiili olarak çalışacak bir protokol yapabiliriz. Sizin de elemana ihtiyacınız var. İyi yetişmiş elemanlar, belki de onlar sizinle irtibat kuramıyor. Ayrıca yine vasıfsızların içerisinde sizin ihtiyacınız olan elemanları bir protokolle tespit edebiliriz. Bu şekilde üretimi artırırken işsizliğe de bir çözüm bulmaya çalışırız. Nispeten 100, 200 kişi de olsa faydası olur diye düşünüyorum."

Organize sanayi bölgesine otobüsle gelenlere yönelik bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Mesela mesaiye saat 07.00'ye kadar otobüsle gelenlerin ücretsiz taşınması gibi bir projemiz var. Onu da sizlerle görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, başkentin yüksek teknolojili üretimde açık ara önde olduğunu belirterek, "Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleri ile nitelikli insan kaynağı açısından açık ara Türkiye'nin en avantajlı kenti Ankara'dır. Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisinin gelişiminde Ankara öncü rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası, Ankara, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi
Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi Koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indirilen uçakta yer alan yolcu: Hiçbir sıkıntı yok

Son Dakika Haberleri
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:17:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan ASO 2. OSB'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]