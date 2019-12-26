Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yeni yılın yüce Türk ulusunun her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yeni yılın yüce Türk ulusunun her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yavaş, yayımladığı yeni yıl mesajında, sevinç ve hüzünlerle iç içe geçen 2019 yılının ardından gelen 2020'nin geleceğe ümitle bakılacağı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Bu yıl Ankaralıların seçimiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu anımsatan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'mızı, dünya başkentleri arasına taşıyacak, şehircilik kurallarına uygun gelişen, doğaya ve çevreye saygılı, herkesin ihtiyacına cevap veren mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, çağdaş ve modern bir kent haline getirmek için hep birlikte el ele verdik. Cumhuriyetin Başkenti, Türkiye'nin kalbi Ankara'yı hak ettiği noktalara taşımak, değerine değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu duygularla, 2020 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, yalan ve iftiralarla toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın yüce Türk ulusunun her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Ankara, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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