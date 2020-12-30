Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Yavaş, mesajında yeni ve güzel başlangıçların yaşanacağı, sağlık ve mutluluğun hakim olduğu, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirilmesi temennisinde bulunarak, Ankaralıların yeni yılını kutladı.

Türkiye'de ve dünyada alışılmıştan çok farklı geçen bir yıl olan 2020'nin geride kaldığını belirten Yavaş, "Pandemi süreci ile hepimizin hayatı değişti, tüm dünya gibi biz de salgın hastalığın zorlu süreçlerini yaşadık. Ülkemizde yaşanan depremlerde ve felaketlerde kaybettiğimiz canlarımıza birlikte üzüldük. Başkent Ankara'da kum fırtınası gördüğümüz günler dahi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılından yaşanan olumsuzluklara rağmen Türk milletinin köklü özelliği olan birlik ve beraberlik ruhunun canlandığını vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da da 'iftar ver', 'afiyet ver', 'el ver', 'su ver', 'bilet ver' ve veresiye defteri kapatma gibi birçok kampanya ile '6 milyon tek yürek' diyerek güçlü bir dayanışma örneği sergiledik. İyiliğin hastalıktan daha bulaşıcı olduğunu hep birlikte yaşadık. Bu süreçte gerek maddi desteklerimizle gerekse diğer desteklerimizle esnafımızın, üreticilerimizin ve tüm Ankaralıların yanında olduk. 'Kimse yatağa aç ve açıkta girmesin' düsturuyla, kimseyi ayırt etmeden, gönülden gönüle bağ kurarak şeffaf bir şekilde hemşerilerimize hizmet ettik.

Bu birlik ve beraberlik ortamının süreceği ancak başta salgın hastalık olmak üzere tüm olumsuzlukları bir an önce aşacağımız bir 2021 yılı yaşanmasını yürekten temenni ediyorum. Bizler de Cumhuriyetimizin başkenti, Türkiye'nin kalbi Ankara'mızı hak ettiği noktalara taşımak, değerlerine değer katmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz."

Gözlerde umut, yüzlerde mutluluk için tüm imkanlarıyla hemşehrilerinin yanında olacağını belirten Yavaş, "Bu duygularla 2021 yılının hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, iftiralarla toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyor; tüm Ankaralıların ve aziz milletimizin yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.