Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni yıl mesajı yayımladı.

Yavaş, mesajında, yeni ve güzel başlangıçlara sağlığın, mutluluğun, bereketin ve huzurun eşlik edeceği bir sene geçirilmesi temennisinde bulunarak, Ankaralıların yeni yılını kutladı.

2021'de Kovid-19 sürecinin ve ekonomik koşulların olumsuz etkilerine rağmen Ankara'da birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini vurgulayan Yavaş, şunları kaydetti:

"İyilik, hastalıklardan daha bulaşıcıdır anlayışıyla esnafımızın, üreticimizin, öğrencilerimizin ve sosyal yardım alan ailelerimizin yanında olmaya, onların dertleriyle dertlenip çözümler üretmeye gayret ettik. Yeni yılda da yine '6 milyon tek yürek' olup Ankara'mızı kentlimizle birlikte yönetmeye ve hemşerilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Başkentimizi yeni ulaşım, yeşil alan, kırsal kalkınma, teknoloji, kültür, sanat ve diğer projelerimizle geleceğe beraber taşıyacağız. Bu duygularla, 2022 yılının adalet, huzur, bolluk, bereket, mutluluk, barış ve sevgi dolu geçmesini diliyor, Ankaralı hemşerilerime ve tüm milletimize içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."