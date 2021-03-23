Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Yerel Kalkınma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Yerel Kalkınma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

23.03.2021 19:39
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Yerel Kalkınma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Katılımcılık ve ortak akıl kavramlarına çok değer veren biri olarak imkanlarımız ve yetkilerimiz içerisinde taleplerimizi gerçekleştiriyor, iletişime, yeni fikirlere karşılıklı değer katacak projelere imza atıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Katılımcılık ve ortak akıl kavramlarına çok değer veren biri olarak imkanlarımız ve yetkilerimiz içerisinde taleplerimizi gerçekleştiriyor, iletişime, yeni fikirlere karşılıklı değer katacak projelere imza atıyoruz." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından "İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi" kapsamında, "Yerel Kalkınma Webinar'ları" düzenleniyor.

İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (İÇASİFED) ev sahipliğinde, "Savunuculuk" temasıyla çevrim içi düzenlenen Yerel Kalkınma Toplantısı'na video mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve gelmeden önce en büyük projesinin Ankaralıları zengin etmek olduğunu söylediğini anımsattı.

Öğrencilerin, köylünün, çiftçinin, esnafın, üreticinin, iş insanının mutlu olacağı, refah seviyelerinin artacağı bir kent hayal ettiğini hatırlatan Yavaş, salgın sürecinde ve 2 yıllık görev süresince bu doğrultuda birçok çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Yavaş, kentin birçok araştırmada öğrenci dostu şehirler arasında üst sıralarda yer aldığını dile getirerek, "Kırsal kalkınmadan sözleşmeli üreticilik modeline ve Başkent Market projesi ile ülkemize değer katan ve örnek olan işlere imza atıyoruz" dedi.

Özellikle pandemi döneminde ayakta kalmaya çalışan hizmet sektörüne, imkanları ölçüsünde nakdi destek dahil birçok destekte bulunduklarını anlatan Yavaş, "Sanayicilerimizle sık sık bir araya geliyor, taleplerini dinliyor, yerel yönetimin yetkileri dahilinde tüm taleplerine olumlu dönmeye çalışıyoruz. Sanayi bölgelerimizdeki odalar, dernekler ve birliklerle sürekli olarak iletişim kuruyor, bölgelerinde yaşanan sorunlara hemen müdahale ediyoruz. Böylece yakında sizlerin arasında ya da yanında yer alacak gençlerimiz daha mutlu bir ortamda yetişiyor." diye konuştu.

"Bir araya gelip rasyonel çözümler üretmeliyiz"

Tarımsal üretimi artırdıklarını, hizmet sektörünün ayakta kalmasına katkı sağladıklarını ve sanayicilerle ortak projeler geliştirebildiklerini ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:

"Katılımcılık ve ortak akıl kavramlarına çok değer veren biri olarak imkanlarımız ve yetkilerimiz içerisinde taleplerimizi gerçekleştiriyor, iletişime, yeni fikirlere karşılıklı değer katacak projelere birlikte imza atıyoruz. Bu zorlu günlerin yalnızca dayanışma, birlik ve beraberlikle aşılacağına canı gönülden inanan biri olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin sizin fikirlerinize, taleplerinize ve gücünüze ihtiyacı olduğunun altını çiziyorum. Bu zorlu süreçte yaşanan sorunların çözümünü, ne bir sektör ne bir belediye ne bir bakanlık ne de tek başına hükümet çözebilir. Bu süreci, en az hasarla aşmak istiyorsak bir araya gelip rasyonel çözümler üretmeli ve bunları hemen uygulamaya koymalıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. TÜRKONFED'in bu alandaki değerli toplantılarını önemsiyor ve yakından takip ediyorum."

Toplantıda, İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası ve OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Üyesi Süleyman Ekinci de birer konuşma yaptı.

Mansur Yavaş, İş Dünyası, Türkonfed, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Yerel Kalkınma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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