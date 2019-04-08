Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Devir Teslim Töreni-1

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Devir Teslim Töreni-1

58 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda devir teslim töreni-1(Tür: Ankara)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda devir teslim töreni-1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:01 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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