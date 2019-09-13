Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Ankara'da su fiyatlarına kullanım miktarına göre kademeli artış yapılmasını öngören teklif Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından reddedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesinin ve EGO Genel Müdürlüğünün 2020-2024 yıllarına ait stratejik planına ilişkin Başkanlık yazılarının görüşülmesi gelecek aya ertelenirken bazı imar değişikliği planları imar komisyonuna sevk edildi.

Yavaş, geçen ay Hukuk ve Tarifeler Komisyonunda AK Parti ve MHP'li üyelerce reddedilen ancak bugün Meclis'e sunulan ve su fiyatlarında kullanım miktarına göre kademeli artış yapılmasını içeren maddeyi görüşmeye açtı.

Geçen yıllarda su faturalarından elde edilen gelirin bir kısmının ASKİ'nin temel görev alanları dışında harcandığını dile getiren Yavaş, "Ankara'nın acil ihtiyacı olan altyapı yatırımları dururken, insanların temel ihtiyacı olan su bazı yerlere ulaştırılamamış, kanalizasyon hatları eskimiş ve yetersiz kalmış, arıtma tesisleri kapasiteyi karşılayamayacak noktaya ulaşmış, yağmur suyu hatlarının yetersizliği sebebiyle sel riski artmışken, ASKİ bütçesi, farklı alanlarda harcanmıştır." dedi.

ASKİ tarafından yapılması gereken yatırımların ihmal edildiğini belirten Yavaş, acilen yapılması gereken yatırımlar için 2020 yılında 1,6 milyar liralık yatırım bütçesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu çerçevede, ASKİ yönetim kurulu tarafından genel olarak su tasarrufunu hedefleyen kademeli tarife teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğunu belirten Yavaş, "Az su kullananın düşük ücret, çok su kullananın ise yüksek ücret ödeyeceği yeni kademeli tarife önerisinde Ankara su abonelerinin yüzde 70'i için herhangi bir değişikli olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Teklifi reddedildi"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, kademeli artış teklifinin su fiyatlarına zam anlamına geldiğini belirterek, buna karşı olduklarını vurguladı.

Altunışık, "Ankara Büyükşehir Belediyesi önceki yıllarda yatırımlarını yaparken bankalardan çok fazla borçlanmak yerine ASKİ'nin kaynağını kullanarak faiz giderlerini düşük tutmak amacıyla yapmıştır. Bu para Ankara'nın her noktasında hizmet için kullanılmıştır. Böylece belediyemizin bütçesinde milletimizden ödenen para faize gitmedi, hizmete dönüştürüldü." diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan da kademeli artış teklifinin Ankara'daki her aileyi etkileyeceğini belirterek, su fiyatlarına zam yapılmasına karşı olduklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ise bazı ilçelerde yapılması gereken acil yatırımlar olduğuna dikkati çekerek, ilgili teklifin reddedilmemesini ve tekrar ele alınmasını önerdi.

Başkan Yavaş'ın oylamaya sunduğu madde reddedildi.

Öte yandan, ilçe belediyelerine ait yeşil alanların sulama suyu bedelinin 5'te 1'e düşürülmesini içeren rapor Belediye Meclisi'ndeki oylamayla kabul edildi.