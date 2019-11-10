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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı üçüncü toplantısını yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı üçüncü toplantısını yaptı.

Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı.

Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı ve şükranla andığını belirtti.

Yarın saat 11.00'de Türkiye genelinde 2023 noktada Tarım ve Orman Bakanlığınca fidan dikme seferberliğinin gerçekleştirileceğini hatırlatan Ünal, bunun çok önemli bir çalışma olduğunu ve bu etkinliğe iştirak edeceklerini söyledi.

Üyeler de parti grupları adına söz alarak Atatürk'ü 81. ölüm yılında saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Daha sonra gündem toplantısına geçildi. Ünal, ilgili önergeleri oylatarak, Büyükşehir Belediyesi kasım ayı dördüncü oturumunun, yarın saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Ünal, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:32 Kaynak: AA
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