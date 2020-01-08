Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı ocak ayının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı ocak ayının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı ocak ayının ilk toplantısını yaptı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı ocak ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı ocak ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sibel Aygün'ün istifa dilekçesi sunuldu. Aygün'ün sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin dilekçe de mecliste okutuldu.

Toplantıda, Denetim Komisyonuna gizli oy usulü seçim yapıldı.

Belediye Meclisi'nin oturumu, komisyon raporları ve önergelerin oylanmasıyla sona erdi.

Yavaş, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2020 yılı ocak ayının ilk toplantısını yaptı

Mansur Yavaş, Sibel Aygün, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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