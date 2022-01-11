Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2022'nin ilk oturumunu yaptı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin 2022 yılı ilk oturumunda gündem Halk Ekmek kuyrukları ve sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları oldu.

ABB Meclisinin yeni yıldaki ilk oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Katip üyelerin, soru önergelerini okumasının ardından Halk Ekmek kuyrukları ve sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları gündeme geldi.

AK Partili Meclis üyeleri Abdullah Emin Tekin ve Fatih Ünal'ın verdiği önergede, "Halk Ekmek tarafından ekmekler büfelere uzun kuyruklar oluşturduktan sonra mı getiriliyor? Günde kaç kere ekmek getiriliyor? Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için bir çalışma yapılıyor mu?" soruları yer aldı.

Önergeye ilişkin söz alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Halk Ekmek'teki sıkıntı nedeniyle ilçe belediyelerinin sürece dahil olduğunu, kendilerinin de 1,25 liradan ekmek satışına başladıklarını belirtti.

ABB'ye bağlık Halk Ekmek Fabrikası'nın bazı ilçelerde günlük 3 olan ekmek servisini 2'ye düşürdüğünü ileri süren Oğuz, "İlçelere günlük gönderilmesi gereken ekmeği 2 bin-3 bin eksik gönderdiğinde maalesef Halk Ekmek büfeleri önünde kuyruklar oluşuyor. Elimizde günlük 1 milyon 500 bin tane üretim yapabilecek bir tesis var. Biz bu tesisi maalesef verimli kullanamıyoruz. İlçelere gönderilen ekmek sayısı sürekli değişkenlik gösteriyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da 2017 Aralık ayında 16 milyon 152 bin ekmek üreten Halk Ekmek'in Aralık 2021'de 28 milyon 162 bin ekmek ürettiğine dikkati çekti.

Halk Ekmek'in günlük 950 bin ile 1 milyon arası ekmek üretimi yaptığını ifade eden Neslihanoğlu, "O kuyrukların oluşmasındaki sebep Halk Ekmek'e olan rağbetin artması. Maliyetler artmasına rağmen ekmek fiyatı artmadı. Şu anda ekmek maliyetleri 2,5 ile 3 lira civarı, burası 1,25 liraya insanlarımıza ekmek üretmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sokak hayvanları ve barınaklar

Ankara'da sokak köpeklerinin son zamanlarda çocuklara yönelik saldırılarını hatırlatan AK Partili Meclis üyelerince verilen önergede, "Hayvan barınaklarının sayılarının ve şartlarının iyileştirilmesi için bir çalışma yapılıyor mu? Vatandaşlarımızın güvenliği ve sahipsiz sokak hayvanlarını koruma altına alınması için ABB ne gibi çalışmalar yapıyor? 2020 bütçesinde sokak hayvanları için ayrılan bütçe geçmiş yıllara göre neden düşürüldü?" soruları yöneltildi.

Önergeye ilişkin söz alan AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, ABB'nin barınak, köpek eğitim merkezi ve evcil hayvanlar sağlık merkezi yapımı için ayırdığı 5 milyon liralık bütçenin yeterli olmayacağını belirtti. Ayaz, parti olarak bütçenin düzeltilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de Karataş bölgesinde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 48 milyon liraya ihalesi yapılan 6 bin kapasiteli hayvan barınağı inşaatının yüzde 40 oranında tamamlandığını, nisan veya mayıs aylarında açılmasının planlandığını söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanları probleminin büyüdüğüne işaret eden MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan da, şehir merkezlerinin hem insanlar hem de sokak hayvanları için güvenlik problemi haline geldiğine dikkati çekerek, ABB'yi 3 yıl boyunca kentte hayvan barınağı hizmete almamakla eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ise, Ankara'yı dört bölgeye ayırarak hayvanlarla ilgili bölgesel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, Ankara'ya bir hayvan barınağının yetersiz olacağını, ilçe belediyelerinin ABB ile aynı oranda kısırlaştırma çalışması yaptığını kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da, barınağın ihalesinin 7 Temmuz 2021'de yapıldığını, 2021'de ABB'nin 17 bin 213 kısırlaştırma yaptığını aktardı.

Çiftçiye mazot desteği

Önergelerin okunmasının ardından gündemdeki maddelerin oylanmasına geçildi.

Gündemin ilk maddesi olan 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçimi yapıldı. 83 üyenin katılımıyla yapılan oylamada, Metin Akdemir, Gökhan Aslan, Nihat Yalçın, Ercan Şimşek ve Rüştü Biçer komisyona seçildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın imzasıyla, kent genelinde tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için çiftçilere mazot desteği verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı oy birliği ile kabul edildi.