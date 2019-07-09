Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci toplantısı
36 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı ikinci oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Ankara Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:56 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı ikinci oturumu Başkan Mansur Yavaş
başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Altındağ
Belediye Başkanlığına 2019 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesine ilişkin başkanlık yazısının okunmasının ardından Yavaş, gündeme ilişkin maddeleri oyladı. Oylama sonucunda ilgili maddeler kabul edildi.
Yavaş, gündemin diğer maddelerini görüşmek üzere, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime ara verdi.
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