Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

13.01.2021 20:23
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı üçüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı üçüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyeleri, Belpa AŞ bünyesinde görev yapan imamların maaşlarının düşürülmesine ve Halk Ekmek AŞ'de çalışan bazı işçilerin ücretsiz izne ayrılmasına tepki gösterdi.

Ünal'ın oylamaya sunduğu gündemdeki komisyon raporları oy birliğiyle kabul edilirken, Başkanlık yazıları da görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

"Konuyu mahkemeye taşıyacağız"

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlanan toplantıda, söz alan AK Parti Sincan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, Halk Ekmek AŞ'de çalışan 50 personelin yeni tip koronavirüs bahanesiyle haksız yere ücretsiz izne ayrıldığını öne sürdü.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerinin, personelin ücretsiz izne ayrılmasına ilişkin incelemelerde bulunduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Bakanlık müfettişleri, işçilerimizin haksız yere işten ücretsiz izne çıkarıldığına karar vermiştir. Ortada işçilerin haksız yere çıkarıldığını beyan eden teftiş kurulu raporu olmasına rağmen Halk Ekmek AŞ yönetimi aynı şekilde işçi kardeşlerimize bir tebligat yaparak 17.01.2021 ile 17.03.2021 tarihleri arasında ücretsiz izinlerinin devam edeceği yönünde bir bildirimde bulunmuştur. Bu konuyu mahkemeye taşıyacağımızı ifade etmek isterim."

"İmamların maaşları niçin düşürülmüştür?"

Gündem dışı söz alan AK Parti'li Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan da Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belpa AŞ bünyesinde görev yapan 8 imamın maaşının düşürüldüğü iddiasında bulunarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 4 bin lira maaş alan imamlar, Belpa AŞ bünyesinde, taziyeye gidiyorlar hizmet veriyorlar. Bu yıl maaşları 3 bin 400 liraya düşmüş. Burada öğretmenlerin ve itfaiye çalışanlarının maaşlarının düşmesini de dile getirirdik. Burada imamların maaşlarının düşürülmesinin nedeni nedir? Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki ilgisi nedir? Sayın Mansur Yavaş, konuşmalarında 'ekmek, su, insan hakkıdır' diyor. Peki bu karda kışta, pandemi sürecinde imamların maaşları niçin düşürülmüştür? Burada Mansur beyin bilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Buradaki uygulama yanlıştır. Bu uygulamanın siyasi bir nedeni var mıdır yok mudur onu ben bilemiyorum. Bu yanlıştan vazgeçilmesini talep ediyorum."

AK Parti'li üyelerin iddialarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise ücretsiz izne ayrılan personel hakkında devam eden soruşturmaların olduğunu ve imamların maaşlarının düşürülmesine ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Fatih Ünal, AK Parti, Ankara, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika


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